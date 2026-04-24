Projektanställning till Landskrona Stads ekonomiavdelning
Landskrona kommun / Controllerjobb / Landskrona Visa alla controllerjobb i Landskrona
2026-04-24
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Vi söker en projektanställd som får i uppdrag att implementera omsorgsnämndens resursfördelningsmodell inom omsorgsverksamheten. Omsorgsnämnden fungerar som en beställarnämnd och är ansvarig för planering, resursfördelning och uppföljning av vård och omsorgsinsatser.
Uppdraget är operativt och genomförandeinriktat, med fokus på införande och driftsättning, i nära samarbete med verksamhet, ekonomi och ledning.
I rollen ansvarar du för att:
* Operativt införa och tillämpa beslutad resursfördelningsmodell inom omsorgsverksamheten
* Arbeta verksamhetsnära tillsammans med chefer, biståndshandläggare och ekonomifunktion
* Säkerställa att modellens beräkningslogik, parametrar och ersättningsnivåer implementeras och säkerställs
* Ta fram och dokumentera beräkningsunderlag och rutiner för uppföljning och löpande justering
* Stödja verksamheten i övergången till modellen
* Medverka i framtagande av uppföljningsnyckeltal kopplat till resursfördelningen
* Säkerställa att lösningen är långsiktigt förvaltningsbar inom organisationen efter projektets slutKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Utbildning inom ekonomi, systemvetenskap, statistik eller annan relevant analytisk inriktning
* Praktisk erfarenhet av ekonomiska modeller, uppföljning eller analysarbete
* God analytisk förmåga och vana att arbeta med siffror och ekonomiska underlag
* Mycket goda kunskaper i Excel (modellering, pivottabeller, strukturerade beräkningar)
* Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och självständigt
* Intresse för kommunal verksamhet, styrning och omsorgens logik
Meriterande
* Erfarenhet av arbete i offentlig sektor (kommun är särskilt meriterande)
* Kännedom om SoL/LSS eller omsorgsverksamhet
* Erfarenhet av resursfördelning inom hemtjänst, vård och omsorgsboende och/eller funktionsstöd
Vi tror att du är:
* Praktiskt lagd och lösningsorienterad
* Trygg i dialog med både verksamhet och ekonomi
* Pedagogisk och tydlig i ditt arbetssätt
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid.
Anställningen är tidsbegränsad 6 månader och kopplad till projektets genomförande. Intervjuer kommer ske löpande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma Recruit 0771-693 693. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321282".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140)
261 80 Landskrona (visa karta
)
Arbetsplats
Landskrona stad, Ekonomiavdelning Kontakt
Ekonomichef
Azra Nielsen azra.nielsen@landskrona.se 0733474907
9875708