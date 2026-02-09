Projektanställning Lärare i fritidshem/socialpedagog
2026-02-09
Filipstads kommun har beviljats medel för att utveckla metoder som motverkar barnfattigdom och skapar bättre förutsättningar för våra barn och unga.
Som en del av det ESF-finansierade projektet "Alla barn leka bäst" söker vi nu dig som vill vara med och göra verklig skillnad. Syftet med projektet är att genom meningsfulla och inkluderande aktiviteter stärka barns möjligheter att lyckas i skolan, öka social gemenskap och trygghet, öka tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter samt välmående och tilltro till sin egen förmåga.Stjärnskolan är en mångkulturell skola med cirka 300 elever och 60 medarbetare. Här finns:
- Förskoleklass - årskurs 3
- Anpassad grundskola årskurs 1 - 9
- Ett stort och aktivt fritidshem med cirka 180 inskrivna barn
Vi arbetar för att vara en trygg, inkluderande och lärande miljö där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Projektet pågår 3 mars 2025 - 28 februari 2027. Du blir en av flera projektanställda som tillsammans arbetar för att skapa goda förutsättningar för Stjärnskolans elever. Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
- Arbeta förebyggande med värdegrund och trygghet.
- Hålla stödsamtal och motiverande samtal med enskilda elever eller elevgrupper.
- Genomföra gruppstärkande och språkutvecklande aktiviteter.
- Stötta elever under raster samt bidra till meningsfulla och strukturerade rastaktiviteter.
- Bidra till ett tryggt fritidshem och samarbeta i fritidshemmets arbetslag.
- Samverka med interna och externa aktörer, exempelvis kulturskola och idrottsföreningar.
Arbetet sker både under skoldagen och inom fritidshemmet.KvalifikationerKvalifikationer
- Utbildad lärare i fritidshem eller socialpedagog.
- Erfarenhet av arbete med elever i grundskoleåldern.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
- Trivs med att samarbeta och skapa goda relationer,
- är positiv, nyfiken och reflekterande,
- är flexibel, engagerad och arbetar lösningsfokuserat,
- har ett varmt engagemang för barns utveckling och trygghet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Projektanställning, projektet pågår t.om. 2027-02-28.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
