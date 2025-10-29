Projektadminstratör till bostadsförsörjningsenheten
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2025-10-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen i Norrköping
, Flen
, Örebro
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker projektadministratörer till lokalförsörjningssektionen i Norrköping.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att stötta Migrationsverkets kärnverksamhet genom att skapa bra och verksamhetsanpassade lokaler. Vi är en organisation som uppmuntrar till initiativ, och där kontinuerligt lärande och ständiga förbättringar är i fokus. Du bidrar med din kompetens och dina idéer och har samtidigt möjlighet att själv utvecklas.
Lokalförsörjningssektionen
Lokalförsörjningssektionen ansvarar för myndighetens lokalförsörjning avseende administrativa lokaler, tillfälliga bostäder för asylsökande samt förvar. Vårt uppdrag omfattar lokalförvaltning, lokaloptimering, lokaldrift och FM-service samt att planera och genomföra underhåll och större ombyggnadsprojekt mm.
Inom sektionen finns tre enheter som tillsammans ansvarar för pågående lokalförsörjningsprojekt över hela landet. Hos oss jobbar främst hyresförhandlare, administratörer, projektledare, controllers samt sakkunniga inom till exempel säkerhet och brandskydd. Administratörsgruppen leds i det dagliga arbetet av en teamledare och det är till denna grupp som det nu finns behov av förstärkning med fler kollegor.
Vad gör en projektadministratör?
Du kommer att stötta främst projektledare, projektkoordinator och projektcontroller med administrativa uppgifter på enheterna och i lokalprojekt. En stor del av arbetet sker i vårt projektverktyg Antura.
Du kommer bland annat att:
- Bistå projektledarna med administrativa arbetsuppgifter kopplade till våra projekt såsom mötesanteckningar, statusrapportering, tidplaner och övriga underlag
- Ansvara för löpande registrering och diarieföring samt avslut och arkivering av projekt.
- Hantera ekonomin i projekten i form av inköp, rekvisitioner och fakturor samt göra viss uppföljning av utfall på månadsbasis.
- Bistå projektledarna i framtagning och uppdatering av ekonomiska rapporter.
- Ge administrativt stöd och service till enheten.
Vem är du?
Vi söker en lagspelare som är ödmjuk och prestigelös, gillar att göra det lilla extra för att underlätta för andra. Eftersom rollen innebär mycket samverkan och kontaktytor är det viktigt att du är samarbetsorienterad, lyhörd, kommunikativ och har lätt för att etablera och utveckla goda relationer. Du tar initiativ, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Du ser möjligheter till förbättringar, du vill utvecklas både individuellt och i grupp.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Eftergymnasial utbildning i kombination med aktuell erfarenhet som bedöms relevant för rollen
- Flera års aktuell erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete där fakturahantering ingått
- God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
- God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av statlig och/eller annan offentlig verksamhet
- Goda kunskaper inom LOU
- Vana av arbete i projektstyrningsverktyg (Antura eller likvärdigt)
- Vana av arbete i ekonomihanterings- och fakturahanteringssystem (Unit4 ERP och Proceedo eller likvärdigt)
- Erfarenhet inom projektuppföljning
- Erfarenhet inom fastighets- och/eller lokalrelaterad verksamhet
- Utbildning med ekonomisk inriktning
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning.
Arbetstider: Kontorsarbetstider (med flexram).
Placering: Norrköping.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Resor: Resor kan förekomma i tjänsten.
Det finns även möjlighet att arbeta en viss del av arbetstiden på distans.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 19 november 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3.3.1-2025-14882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen Kontakt
Maria Hilltorp 010-2035354 Jobbnummer
9580498