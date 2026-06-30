Projektadministratör till Yrkesresan
Norrköpings kommun / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-06-30
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Drivs du av att leverera god service och vara ansiktet utåt samtidigt som du får möjlighet att bidra till utveckling av en mer kunskapsbaserad socialtjänst? Då kan du vara vår nya projektadministratör!
Vilka är vi?
Socialkontoret i Norrköpings kommun arbetar för att sätta individens behov i fokus. Vi strävar efter att göra det enkelt att få hjälp och våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och bygger på rättssäkra bedömningar. Vi vill hitta lösningar nära individen och bidra till en positiv förändring för denne. Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för oss som bor i Norrköping.
Yrkesresan är ett nationellt koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänsten. Syftet är att stärka kompetens och yrkesstolthet hos medarbetare och chefer genom tillgänglig och pedagogisk kunskap.
Det är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen, RSS och kommunerna. Genomförandet sker regionalt via FOU Östergötland och samtliga 13 kommuner i Östergötland är anslutna. Totalt fyra yrkesresor med lika många verksamhetsområden har lanserats.
Mer om Yrkesresan kan du läsa här:https://skr.se/personalochkompetensforsorjning/kompetensforsorjninginomsocialtjansten/yrkesresan.8356.htmlhttps://www.linkoping.se/fou-ostergotland/kompetens-och-larande/yrkesresan-i-ostergotlandPubliceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som administratör inom Yrkesresan intar du rollen som regional administratör.
Du stödjer projektledaren samt ansvarar du för att ge support i lärplattformen, administrera kurser från planering till uppföljning, samordna praktiska delar som lokalbokning och förbereda material och serva utbildare vid kursdagar, stödja kommunernas lokala administratörer, ta fram statistik och faktureringsunderlag samt andra förekommande praktiska och administrativa arbetsuppgifter kopplade till Yrkesresan.
Du ingår i nationella nätverk för regionala administratörer samt medverkar i nationella och regionala samverkansforum.
Större del av administratörens arbete kan bedrivas på distans men det förekommer regelbundna träffar inom FOU Östergötland i Linköping som är ansvariga för genomförandet. Önskas kontorsarbetsplats så finns det att tillgå i både Norrköping och Linköping.
Vem är du?
Vi söker dig som är socialadministratör (YH) eller har annan eftergymnasial utbildning inom relevant område alternativt gymnasieutbildning i kombination med flerårig erfarenhet från kvalificerat administrativt arbete inom offentlig sektor, gärna socialtjänsten.
Kurserna i de olika yrkesresorna sker på olika orter i länet varför B-körkort för manuell växellåda är krav.
Det är meriterande om du har pedagogiska erfarenheter.
Du har god erfarenhet av att arbeta i administrativa processer, har god förmåga att arbeta självständigt, flexibelt och resultatinriktat och ibland under tidspress. Vidare är du trygg, strukturerad och målinriktad person med god samarbetsförmåga och med förmåga att fånga idéer och se möjligheter.
Du är van att uttrycka dig väl i tal och skrift och är bekväm med att tala inför grupp samt har en god digital IT-mognad.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: Den 31 juli
Kontakt: Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du Samra Dzanic, enhetschef administratörsenheten, 011-15 21 04, samra.dzanic@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
601 81 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9985117