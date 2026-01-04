Projektadministratör till större infrastrukturprojekt
SJR tillsätter nu en Projektadministratör med mångårig erfarenhet till ett konsultuppdrag hos vår kund, en av av Sveriges större myndigheter för ett uppdrag på minst 3 år med start i början av februari 2026.
Kontoret ligger i Sundbyberg och man erbjuds möjligheten till distansarbete upp till 50%. Du kommer bli anställd av SJR och arbeta som konsult hos myndigheten. Denna tjänst är säkerhetsklassad och kandidaten som erbjuds uppdraget kommer att behöva genomgå en säkerhetsprövning innan uppdraget kan starta.
I denna roll kommer du att arbeta som resurskonsult i större anläggnings- och infrastrukturprojekt, främst inom lednings- och stationsverksamhet. Uppdraget är tydligt operativt och innebär att stötta projektledarna i det dagliga arbetet genom strukturerad administration, uppföljning och samordning.
Ansvarsområden
• Stödja projektledare i det dagliga administrativa arbetet
• Hantera mötesbokningar, agenda och protokollföring
• Följa upp aktiviteter, beslut och deadlines i projekten
• Säkerställa korrekt och strukturerad dokumentation
• Arbeta i flera olika stödsystem för uppföljning och rapportering
• Bidra till ordning, struktur och kvalitet i projektprocesserna
• Samordna och säkerställa informationsflöde mellan interna och externa intressenter
• Arbeta enligt etablerade rutiner och projektprocesser
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieexamen och minst tre års erfarenhet av arbete som projekt- eller programadministratör i en stödjande roll till projektledare. Du har dessutom minst två års erfarenhet från större anläggnings- eller infrastrukturprojekt samt erfarenhet av att arbeta i strukturerade projektmiljöer med tydliga processer. Du behärskar svenska och engelska mycket väl, både muntligt och skriftligt, och är van att arbeta med teknisk dokumentation och formella rapporter. Vidare har du minst tre års erfarenhet av arbete i MS Office. Meriterande är erfarenhet från offentlig verksamhet, energibranschen, dokument- och ärendehanteringssystem samt projektverktyg som exempelvis Antura. Relevant eftergymnasial utbildning är också en fördel.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, strukturerad och drivs av att skapa ordning och kvalitet i administrativa processer. Du är självgående, planeringsstark och serviceinriktad, samtidigt som du trivs med att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Du är flexibel, kommunikativ och trygg i både administrativa arbetsuppgifter och grupparbete, och du arbetar på ett ansvarsfullt och professionellt sätt även i komplexa projektmiljöer.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Ansökan stänger 3 februari.
Varmt välkommen med din ansökan!
