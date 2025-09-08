Projektadministratör till spännande projekt inom energibranschen
Vi söker nu en konsult som vill ta en central roll i ett av Sveriges mest framåtblickande energi- och klimatinitiativ. Som projektadministratör blir du en viktig del i att driva utvecklingen framåt - du får arbeta nära projektledare, specialister och konsulter i en internationell miljö där engelska används som arbetsspråk.
Om rollen Du kommer att ge administrativt och koordinerande stöd i en bred variation av uppgifter. Arbetet är dynamiskt och passar dig som trivs med många kontaktytor, högt tempo och komplexa projekt.
Arbetsuppgifter
Skapa, följa upp och avsluta inköpsrekvisitioner och inköpsordrar
Hantering av avtal, leverantörskontakter och fakturor
Stöd till projektledare i planering, strukturering och administration
Bokning av resor, möten, konferenser och utbildningar
Koordinering av IT-system och användarbehörigheter
Administrera mötesprotokoll och projektinformation i SharePoint/Projectplace
Stöd vid resurshantering och introduktion av konsulter
Ge administrativt stöd till projektcontroller
Krav
Erfarenhet av projektadministration eller koordinerande roll
Förmåga att arbeta strukturerat med flera uppgifter samtidigt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i komplexa, snabbrörliga projektmiljöer
Självgående med förmåga att driva uppgifter framåt
Goda samarbetsförmågor och erfarenhet av teamarbete
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, positiv och kommunikativ
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Är flexibel och trivs i en dynamisk arbetsmiljö
Har förmåga att skapa struktur även i hektiska situationer
Detta är en unik möjlighet att bidra till ett projekt med global betydelse för klimatet - samtidigt som du utvecklar din kompetens i en internationell miljö.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
