Projektadministratör till spännande bolag i Norrköping!
2025-09-05
Följ med vår klient på en spännande resa där du får vara en nyckelspelare i att säkerställa smidiga och effektiva projektflöden. Här blir du en viktig spelare i att stötta projektledarna och projektorganisation. Här får du chansen att bidra till framgångsrika initiativ i en arbetsmiljö med stor variation.
OM TJÄNSTEN
Ett globalt teknikföretag med verksamhet i över 150 länder erbjuder innovativa lösningar för att öka energieffektivitet och minska driftskostnader i byggnader världen över. I Sverige är de rikstäckande inom områden som byggnadsautomation, kyla, HVAC och säkerhet. På kontoret i Östergötland ligger fokus på kylsystem till kryssningsfartyg, med både utveckling, produktion och service.
Nu söker vi en noggrann och engagerad Projektadministratör som vill bli en viktig del av projektteamet. I rollen arbetar du nära projektledare och ekonomiavdelning, där du ansvarar för administrativa uppgifter som inköp, bokning av transporter, fakturahantering och stöd vid leveranser. Du kommer även arbeta i affärssystemet iScala och bidra vid månadsbokslut. Tjänsten startar som konsultuppdrag via ett rekryteringsföretag med goda möjligheter till anställning hos kund.
Du erbjuds
• Möjlighet att arbeta i spännande projekt med härliga kollegor och med stor variation på arbetsuppgifterna.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som Projektadministratör innebär att du tillhandahåller omfattande administrativt stöd till projekt och team, vilket säkerställer ordning och effektivitet i alla projektfaser.
• Administrera och upprätthålla projektdokumentation och arkiv i bland annat iScala.
• Koordinera möten, schemaläggning och förbereda mötesmaterial.
• Stödja projektledare med uppföljning av tidsplaner och budgetar.
• Hantera kommunikation med interna och externa intressenter.
• Sammanställa rapporter och presentationer för projektuppföljning.
• Hantera fakturering och ekonomisk administration relaterad till projekt.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område.
• Har avancerad kunskap i Microsoft Office-paketet, särskilt Excel, Word och PowerPoint.
• Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom projektmiljö.
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av projektverktyg som t.ex. Jira.
• Grundläggande förståelse för projektmetodiker.
• Erfarenhet av ekonomisk administration och uppföljning.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
