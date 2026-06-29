Projektadministratör till Örnsköldsvik!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Örnsköldsvik Visa alla datajobb i Örnsköldsvik
2026-06-29
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Vill du ha en varierad roll där du gör verklig skillnad? Här får du arbeta i en dynamisk miljö med stort eget ansvar, engagerade kollegor och goda utvecklingsmöjligheter. Ta chansen att bygga värdefull erfarenhet i en roll där din struktur och service gör avtryck varje dag. Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval! Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vill du bli en del av ett företag som driver spännande bygg- och anläggningsprojekt i en expansiv region i norra Sverige? Här får du möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade och erfarna kollegor i en miljö där samarbete, utveckling och kvalitet står i fokus. Du blir en del av en stabil organisation som värdesätter sina medarbetare och erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och långsiktig karriärutveckling.
I rollen som administratör har du en viktig funktion i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att ge operativt administrativt stöd till arbetsplatsen, stötta chefer och medarbetare i administrativa frågor samt säkerställa att praktiska rutiner fungerar smidigt och effektivt.
För att trivas i rollen är du en strukturerad och serviceinriktad person som tycker om att skapa ordning och stötta andra i deras arbete. Du tar gärna eget ansvar, har lätt för att prioritera när tempot är högt och trivs med att ha många kontaktytor. Med ett lösningsorienterat arbetssätt, god samarbetsförmåga och ett öga för detaljer bidrar du till en välfungerande arbetsplats
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och arbetar hos en av deras kunder. För rätt person finns goda möjligheter till en långsiktig anställning direkt hos kundföretaget. Som konsult på Academic Work får du dessutom chansen att utveckla din kompetens, bredda ditt nätverk och skapa värdefulla erfarenheter för framtiden. Läs mer här: Konsult på Academic Work | Academic Work.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett ansvar för den dagliga administrationen på arbetsplatsen, där du stöttar verksamheten med allt från dokumenthantering till ekonomi och eventplanering.
Hantera dokumentation, rutiner, uppföljning och kvalitetssäkring
Organisera möten och föra protokoll
Ta fram internt kommunikationsmaterial, statistik och presentationsunderlag
Ge kundsupport via telefon och e-post samt ta emot besökare
Genomföra inköp till arbetsplatsen
Planera och koordinera resor, konferenser och event
Utföra ekonomiuppföljningar, fakturahantering och löneadministration
Vi söker dig som
Har en fullgod gymnasieutbildning
Bred erfarenhet av administrativt arbete
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har:
Anknytning/bor i Örnsköldsvik
Erfarenhet av ekonomirelaterad administration såsom fakturahantering eller löner
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UKO0PE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9983128