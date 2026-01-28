Projektadministratör till Maktkraft
2026-01-28
Är du en fena på administration och gillar ordning och struktur? Hos Maktkraft blir du en självklar del av ett tajt och engagerat team där vi tillsammans driver projekt från start till mål. Här får du utvecklas, bidra och växa i takt med ett företag som alltid blickar framåt.Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Makt kraft är ett expansivt och kundfokuserat företag inom elkraftsbranschen, baserat i Kalmar. Med över 6,5 års erfarenhet har vi etablerat oss som en pålitlig partner för allt från installation och underhåll till konsultation och förbättring av elanläggningar. Med hög teknisk kompetens, tydliga arbetssätt och ett personligt engagemang driver Makt kraft projekt från planering till färdig leverans. Företaget befinner sig i en expansiv fas där nya uppdrag, ökade krav och framtida möjligheter skapar en spännande och stabil plattform för fortsatt tillväxt - samtidigt som den familjära känslan och lagandan är och fortsätter vara en självklar del av vardagen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
Ansvara för projektadministration kopplat till tillstånd, avtal och dokumentation - från bygglov och markupplåtelseavtal till värderingsprotokoll
Säkerställa att HSEQ-arbetet (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet) följs i projekten enligt interna rutiner och krav
Dokumentera, rapportera och samordna HSEQ-relaterade frågor samt stötta teamet i dessa
Ge administrativt stöd till projektledare och vara en självklar hjälpande hand i det dagliga projektarbetet
Hantera inkommande och utgående dokument, post och avtal samt säkerställa korrekt arkivering och struktur
För att lyckas i rollen behöver du ha:
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska i såväl tal som skrift
Du är administrativt skicklig och trivs med att skapa struktur, ordning och tydliga processer
B-körkort
God datorvana
Skulle du utöver ovanstående även ha kunskap inom ekonomi och/eller relevant eftergymnasial utbildning inom HR eller motsvarande ser vi det som ett stort plus i kanten.
Vem är du?
Du är administrativt skicklig, noggrann och trivs med att ha ordning och struktur på både dokument och processer. Som person är du självständig, ansvarstagande och ser tydligt din del i helheten, du förstår hur ditt arbete bidrar till att projekten flyter smidigt och håller hög kvalitet. Du drivs av att utvecklas tillsammans med ett expansivt bolag och ser fram emot att rollen om ett år kan innebära nya utmaningar och möjligheter.
För att trivas hos oss är du även relationsskapande och socialt kompetent, du bygger goda samarbeten både internt i teamet och med externa partners. Din drivkraft, ansvarskänsla och vilja att bidra till ett växande företag gör att du snabbt blir en uppskattad och viktig del av Maktkraft.
Vi erbjuder dig
En sund och trygg arbetsmiljö där hälsa och trivsel alltid står i fokus
En familjär företagskultur med regelbundna aktiviteter som stärker sammanhållningen i teamet
Möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande, både genom utbildningar och internt i teamet
Attraktiva förmåner som bidrar till balans mellan arbete och fritid
Övrigt om tjänsten
Start: Omgående enligt överenskommelse
Arbetstider: Måndag-Fredag, kontorstider
Placering: Kalmar
Anställningsform: Heltid, tillsvidare. Tjänsten inleds med provanställning på 6 månader
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Vänligen notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtinitiativetkalmar.se
Frida Pettersson frida.pettersson@tillvaxtinitiativetkalmar.se
9710413