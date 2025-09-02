Projektadministratör till ledande aktör inom energibranschen!
Har du erfarenhet av projektadministration och trivs i en roll med många kontaktytor? Vi söker dig som har arbetat nära projektledare, är van vid att hantera flera uppgifter samtidigt och gillar att ha en stödjande och samordnande roll. Nu har du chansen att bli en del av ett företag som bidrar till ett klimatpositivt Stockholm!
OM TJÄNSTEN
För vår kunds räkning söker vi nu dig som vill arbeta som projektadministratör. I denna centrala och varierande roll kommer du att stötta projektorganisationen - framför allt projektledare med administrativa och koordinerande uppgifter inom pågående projekt. Du fungerar som en viktig länk i projektteamet med många kontaktytor och ett högt tempo. För att trivas i rollen ser vi att du har erfarenhet av liknande arbete, uppskattar struktur och har lätt för att växla mellan olika uppgifter utifrån projektens behov.
Dina arbetsuppgifter
Som Projektadministratör kommer du ha ett brett ansvarsområde med många olika kontaktytor där du fungerar som spindeln i nätet. Du kommer bland annat:
• Planera och skapa inköpsrekvisitioner.
• Hantera löpande fakturor samt följa upp avtal och inköp.
• Uppdaterar kostnadsrapporter, bokar och planerar konferenser och resor samt hanterar reseräkningar.
• Koordinera IT-beställningar.
• Boka möten och utbildningar; och övrig strukturering tillsammans med projektledare/delprojektledare PMO.
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 2 års erfarenhet inom projektadministration, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet gärna inom en likande roll.
• Har erfarenhet av hantering av leverantörsfakturor
• Har haft tidigare tjänster som varit av varierande karaktär
• Har erfarenhet av en serviceinriktad roll exempelvis reception, kundservice, assistent
• Har en mycket god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
• Kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och är bra på att prioritera.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
• Har B-körkort.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som person är du positiv, ansvarstagande och serviceinriktad, med en stark kommunikationsförmåga och en naturlig fallenhet för att skapa goda relationer. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att växla mellan olika uppgifter. Med en mogen inställning, ett lösningsorienterat arbetssätt och en tydlig vilja att hjälpa till, bidrar du till struktur och framdrift i projektmiljöer.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
