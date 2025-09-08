Projektadministratör till energibolag
2025-09-08
Vill du vara en nyckelspelare i ett av Sveriges mest framtidsinriktade projekt inom energi och hållbarhet? Vi söker nu en Projektadministratör till ett samhällsviktigt företag i energisektorn. Här får du en central roll i projektorganisationen och stöttar teamet med breda administrativa och koordinerande arbetsuppgifter.
Vad innebär rollen som Projektadministratör?
Som projektadministratör blir du en viktig del av projektteamet. Rollen är varierande och kräver flexibilitet, struktur och en serviceinriktad inställning. Du bidrar till att projektet flyter på genom att skapa ordning, stötta projektledare och vara ett nav för administrationen.
Dagarna kommer att variera men i huvudsak kommer dina dagar att fyllas med följande arbetsuppgifter:
Hantera inköpsrekvisitioner, inköpsordrar och avtal
Följa upp och administrera fakturor
Ge support i systemstöd till projektorganisationen
Boka resor, konferenser och utbildningar
Sköta mötesadministration och skriva protokoll
Koordinera IT-system, behörigheter och projektdokumentation i SharePoint/Projectplace
Publicera och uppdatera projektinformation på intranätet
Hantera introduktion och administration för konsulter
Vi söker dig som
Har erfarenhet av liknande roller, gärna som projektadministratör eller koordinator
Trivs i en dynamisk miljö med många parallella arbetsuppgifter
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift (projektet bedrivs på engelska)
Är serviceinriktad och har lätt för samarbete
Vill du veta mer?
Rollen är en visstidsanställning på ett år med goda möjligheter till förlängning. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer ha din arbetsplats på kundens kontor i centrala Stockholm.Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Åsa Wallergård Fröblom på asa.wallergard.froblom@onepartnergroup.se
eller Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Detta är ett heltidsjobb.
OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup AB Kontakt
Åsa Wallergård Fröblom asa.wallergard.froblom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9497048