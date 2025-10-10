Projektadministratör till BDX Aitik
Bdx Företagen AB / Administratörsjobb / Gällivare Visa alla administratörsjobb i Gällivare
2025-10-10
Nu tar vi nästa steg och utökar vår verksamhet i Aitik med en projektadministratör till vår etablering.
Som projektadministratör arbetar du främst med administrativ hantering av vårt arbete med uppföljning och fakturering mot våra projekt och daglig produktion. Tillsammans med kollegor kommer du att ta fram statistik exempelvis gällande miljöredovisning till kunder, hantera projektadministration och fakturering mot våra projekt samt att vara behjälplig i vår service gentemot våra Medleverantörer. Du kommer att ha en nära kontakt med verksamheten och drivs av teamarbete då du kommer att ha ett nära samarbete tillsammans med produktionschef och övriga kollegor.
Hos oss är ingen dag den andra lik (klyschigt sagt, men sant!) och rollen som projektadministratör är därför en tjänst för dig som tycker om variation i det dagliga arbetet och som driver på för att skapa nya lösningar och affärsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-10-10Profil
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo med många kontakter med fokus på att leverera god service till våra kunder och kollegor inom BDX. Du är intresserad, engagerad och har en fallenhet för att bygga goda relationer samtidigt som du har en stark administrativ ådra och tycker om ordning och reda. Vi söker dig som driver och följer upp arbetet mot våra kunder och projekt samt har en mycket god social förmåga och ett affärsmässigt tänk.
För denna tjänst bör du ha mycket god datavana inom MS office och andra affärssystem samt god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift. För att vi ska vara en bra match för varandra tror vi det är viktigt att du har ett engagemang och en vilja att hjälpa andra genom ett genuint intresse för våra kunder, medleverantörer och kollegor i deras frågeställningar. Du är uppmärksam och tillmötesgående och trivs i samarbete med personer på olika nivåer i inom BDX.
B-körkort och god erfarenhet av MS Office är krav. Det är meriterande om du har erfarenhet från anläggningsbranschen, administration och ekonomi sedan tidigare men vi kommer att lägga störst vikt vid dina personliga egenskaper.
Vilka är vi och vad kan vi erbjuda dig?
Inom BDX gör vi det möjligt att viktiga samhällsfunktioner ska fungera genom att erbjuda tjänster inom entreprenad-, anläggning-, industri och logistiksektorn. Varje dag skickar vi 2 500 personer på uppdrag som utförs av både anställda och medleverantörer. Förutom att du får världens roligaste jobb erbjuder vi också schyssta villkor och förmåner. Läs gärna 10 skäl att arbeta i BDX - BDX för att skapa en bättre bild av oss som arbetsgivare.Övrig information
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kommer att tillämpas.
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid
Arbetsort: Gällivare, Aitik
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
I BDX koncernen sätter vi alltid säkerheten först. I våra rekryteringar innebär det att vi genomför bakgrundskontroller som en del av företagets riskhantering för att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats. Bakgrundskontrollen är ett sätt att validera kandidatens uppgift och bakgrund för den sökta tjänsten
Och nu då? Tycker du att det här verkar som ett spännande jobb och känner att vi skulle trivas tillsammans - skicka in din ansökan så tar vi det därifrån. Sista ansökningsdatum är 9 november men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare så skicka in din ansökan tidigt som möjligt. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jimmy Skogh Produktionschef, jimmy.skogh@bdx.se
070 - 490 09 90. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BDX Företagen AB
(org.nr 556207-3329), https://bdx.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BDX Företagen Jobbnummer
9551990