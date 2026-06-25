Projektadministratör sökes till spännande uppdrag!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2026-06-25
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📋 Projektadministratör sökes till spännande uppdrag!
Är du en strukturerad, serviceinriktad och lösningsorienterad administratör som trivs i en varierad roll? Nu söker vi en Projektadministratör till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder med start i början av september.
I denna roll blir du en viktig del av projektteamet och ansvarar för att stötta den dagliga verksamheten genom att bidra med administrativt och operativt stöd. Du trivs med att ha många kontaktytor, skapa struktur och hjälpa teamet att lyckas.
🎯 Arbetsuppgifter
Resursplanering och administrativ koordinering.
Planering och stöd vid kick-offer och event.
Hantering och uppdatering av dokumentation.
Beställning av mindre material och inköp.
Ta emot och hantera leveranser.
Ge administrativt och operativt stöd till projektteamet.
✅ Vi söker dig som
Är serviceinriktad, flexibel och prestigelös.
Har en god organisatorisk förmåga och arbetar strukturerat.
Trivs med att stötta andra och tar egna initiativ.
Är lösningsorienterad och tycker om varierande arbetsuppgifter.
Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete (meriterande).
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att skapa struktur och bidra till ett välfungerande team.
📍 Placeringsort: Södertälje 📅 Uppdragsperiod: Start 2026-09-07, uppdraget pågår i 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning. 🏢 Arbetsform: Heltid. Arbetet utförs huvudsakligen på plats hos kund, minst 3 dagar per vecka. 📩 Ansök senast: 2026-08-04
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7973249-2071833". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
151 71 (visa karta
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151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9979753