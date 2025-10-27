Projektadministratör på deltid till byggföretag
2025-10-27
Är du en noggrann och driven person som vill få värdefull erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen? Vill du kombinera dina studier med ett meriterande deltidsjobb där du får en viktig roll i projektteamet? Då kan det här vara tjänsten för dig!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett företag inom projektledning för bygg- och fastighetssektorn som befinner sig i en expansiv fas. Nu söker de en strukturerad och engagerad projektadministratör på deltid som vill stötta teamet i deras dagliga arbete och bidra till smidiga projektprocesser.
Du erbjuds
• En utmärkt möjlighet för dig som vill ta ett första kliv in i branschen och utvecklas i en administrativ roll nära projektens kärna
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att avlasta befintlig personal med diverse administrativa uppgifter.
• Stötta projektledare med administrativa uppgifter
• Skriva protokoll och anteckningar under möten
• Hantera mötesbokningar och mötesadministration
• Hjälpa till att skapa struktur i dokumentation och processer
VI SÖKER DIG SOM
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande)
• Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete
Det är meriterande om du
• Studerar inom bygg, fastighet, ekonomi eller liknande område och har intresse för projektledning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett företag inom projektledning för bygg- och fastighetsbranschen. Ersättning
Enligt avtal
