Projektadministratör inom fordonsanskaffning
Avaron AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du blir en viktig del av ett pågående fordonsanskaffningsprojekt inom regional järnvägstrafik. Uppdraget omfattar nya elektriska och bimodala fordon som produceras av extern leverantör och testas för att säkerställa att de fungerar på svenska spår och i svenskt klimat.
Du arbetar nära projektledning och övriga intressenter i en miljö där struktur, kvalitet och tydlig kommunikation är avgörande. Här får du en central roll i att hålla ihop administration, ekonomi och mötesstöd i ett komplext projekt med många kontaktytor.
För att trivas i uppdraget behöver du gilla att skapa ordning, ge service och driva saker framåt. Du får också möjlighet att bidra med förbättringsförslag och stötta ett effektivt genomförande i ett team där samarbete och engagemang är viktigt.
ArbetsuppgifterPlanera, koordinera och följa upp administrativa aktiviteter i projektet.
Hantera dokumentation, diarieföring och arkivering i digitala projektytor.
Säkerställa att projektverktyg och mallar används på rätt sätt.
Uppdatera projektplaner, tidplaner och statusrapporter.
Hantera leverantörsfakturor samt följa upp budget, kostnader och ekonomiska underlag.
Stötta projektledare i prognos- och budgetarbete.
Förbereda underlag till styrgruppsmöten och sammanställa presentationer och rapporter.
Koordinera möten, ta fram dagordningar och protokoll samt följa upp beslut och åtgärdspunkter.
Säkerställa tydlig och korrekt informationsspridning och vara en kontaktpunkt för interna och externa intressenter.
KravEftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, administration eller projektledning, eller motsvarande erfarenhet.
Minst 3 års erfarenhet från komplexa projekt i projektadministrativ roll.
Minst 3 års erfarenhet av ekonomihantering och fakturaflöden.
Minst 3 års vana av att arbeta nära projektledare och styrgrupper.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Microsoft Office, med mycket goda kunskaper i Microsoft PowerPoint och Microsoft Excel.
Dokumenterad erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystem.
Dokumenterad erfarenhet av diarieföring i organisationer som omfattas av offentlighetsprincipen.
Dokumenterad erfarenhet av stark administrativ förmåga och hög noggrannhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Du arbetar proaktivt, lösningsorienterat, serviceinriktat och flexibelt.
Du har god initiativförmåga, mycket god samarbetsförmåga och mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av projektplanering.
Erfarenhet av offentlig upphandling.
Kännedom om järnvägsbranschen.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7467035-1914861". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9821111