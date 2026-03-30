Projektadministratör för uppdrag i Karlskrona!
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Vill du arbeta i en teknisk och säkerhetsklassad miljö där struktur, noggrannhet och samarbete är avgörande? Nu söker vi en projektadministratör inom dokumentationshantering för uppdrag till vår kund i Karlskrona.
På grund av en ökad orderstock förstärks nu teamet med en projektadministratör. Du kommer att arbeta i ett mindre, sammansvetsat team som är under tillväxt, där du får en viktig roll i att säkerställa att dokumentation hanteras korrekt mellan olika parter.
Uppdraget är med start i slutet av maj och föväntas pågå i ett år framåt, med stor möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen arbetar du brett inom projektadministration med fokus på dokumentation. Exempel på arbetsuppgifter:
• Hantering och koordinering av projektdokumentation
• Länk mellan leverantörer, kund och inköpsfunktion
• Säkerställa korrekt dokumentflöde i både svenska och internationella projekt
• Arbete med säkerhetsklassad information, inklusive trade compliance och embargo
• Administrativt stöd i projekt och löpande uppföljning
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har minst 1-3 års erfarenhet av projektadministration eller liknande roll
• Har god vana av att arbeta i Officepaketet
• Har erfarenhet från teknisk eller reglerad verksamhet är meriterande
• Är strukturerad, noggrann och van vid att hantera flera kontaktytor
• Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelskaÖppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
215 33 MALMÖ
Poolia Kontakt
Julia Femenias Krohn julia.femenias-krohn@poolia.se 0720-704735 Jobbnummer
9827671