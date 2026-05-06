Projektadministratör / Biträdande Projektledare
2026-05-06
Vill du arbeta i ett samhällsviktigt projekt inom spårtrafik och kombinera struktur, ekonomi och projektledning? Nu söker vi en Projektadministratör / Biträdande Projektledare till ett omfattande fordonsanskaffningsprojekt.
Om uppdraget
Du blir en central del i ett pågående projekt där nya regionala tåg upphandlas. Rollen kombinerar kvalificerad projektadministration med operativt stöd till projektledningen och ger dig möjlighet att påverka både struktur, arbetssätt och leverans.
Du kommer att arbeta nära projektledare, styrgrupp och andra intressenter och bidra till att säkerställa effektiv projektstyrning, hög kvalitet och god framdrift.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Projektadministration
Planera, koordinera och följa upp administrativa aktiviteter
Säkerställa struktur i dokumentation, diarieföring (P360) och projektytor (SharePoint/Teams)
Organisera upphandlingsdokumentation och följa ansvarsmatriser
Stötta projektledaren i uppföljning av tidplan, risker och status
Ekonomi & uppföljning
Följa upp budget, kostnader och prognoser
Ta fram ekonomiska underlag och rapporter
Stötta i prognos- och budgetarbete
Styrning & ledningsstöd
Ta fram presentationer, rapporter och beslutsunderlag
Koordinera möten, kallelser och protokoll
Följa upp beslut, aktiviteter och milstolpar
Kommunikation
Stötta intern och extern kommunikation
Ta fram presentationsmaterial för olika målgrupper
Bidra i förändringsledning och informationsspridning
Biträdande projektledning
Stötta projektledaren i planering och genomförande
Leda delprojekt eller aktiviteter vid behov
Driva uppföljning av leveranser och resurser
Identifiera risker och föreslå åtgärder
Agera ställföreträdande projektledare vid behov
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration eller projektledning
Minst 3 års erfarenhet av projektadministration i komplexa projekt
Minst 3 års erfarenhet av ekonomihantering i projekt
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta nära projektledare eller i projektledande roll
Mycket goda kunskaper i Excel, PowerPoint och MS Project
Erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystem
God förståelse för projektstyrningsmetodik (PMI, IPMA eller liknande)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann
Självständig och initiativtagande
Stark samarbetsförmåga
Kommunikativ och pedagogisk
Analytisk med god affärsförståelse
Serviceinriktad och flexibel
Meriterande
Erfarenhet av att leda delprojekt
Erfarenhet av projektplanering och riskhantering
Erfarenhet av upphandling
Erfarenhet från järnvägsbranschen
Erfarenhet av Public 360
Uppdragsinformation
Plats: Stockholm (på plats)
Sista dag att ansöka är 11 maj 2026
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9896123