Projektadministratör
Poolia AB / Administratörsjobb / Karlskoga Visa alla administratörsjobb i Karlskoga
2025-12-10
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Karlskoga
, Degerfors
, Nacka
, Kristinehamn
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en noggrann och strukturerad projektadministratör till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Karlskoga. Uppdraget sträcker sig från februari till december 2026 och erbjuder en möjlighet att arbeta i en avancerad och processintensiv verksamhet inom försvarsindustrin.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som projektadministratör blir du en viktig del av projektorganisationen där du stöttar projektledare och tekniska team med dokumentation, informationsflöden och administration. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att säkerställa ordning, spårbarhet och kvalitet i projektens processer.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Hantering, strukturering och uppdatering av projekt- och teknisk dokumentation.
• Administration och stöd i projektens processer och beslutsflöden.
• Uppföljning av aktiviteter, sammanställning av underlag och rapporter.
• Stöd till projektledare och projektteam i det dagliga arbetet.
• Säkerställande av att dokument och data följer interna riktlinjer och krav.
• Kommunikation och samverkan med olika funktioner i verksamheten.
Vem är du?
• Erfarenhet av administrativt arbete, gärna från teknik-, projekt- eller industrimiljö.
• God struktur, noggrannhet och förmåga att hantera stora mängder information.
• Erfarenhet av dokumenthantering eller arbete i kvalitetsstyrda processer.
• God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika funktioner.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• Mycket god IT-vana och förmåga att snabbt sätta dig in i system och processer.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Mattias Gagnert mattias.gagnert@poolia.se Jobbnummer
9637857