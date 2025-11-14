Projektadministratör
2025-11-14
Institutionen för data- och systemvetenskap.
Med över 200 anställda och 4 500 studenter är Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) en stark och dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö. Undervisningen och de huvudsakliga forskningsområdena är inriktade mot data- och systemvetetenskap inklusive AI.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-data-och-systemvetenskap/.
Vi söker en projektadministratör till vårt team som arbetar med ett internationellt projekt kring AI och hälsa. Som projektadministratör kommer du att arbeta med administrativa och koordinerande uppgifter kopplade till forsknings- och utbildningsaktiviteter inom projektet AI & Health vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV). Arbetet innebär nära samarbete med projektledare, lärare och forskare inom området artificiell intelligens och hälsa.
I rollen ingår bland annat att:
- stödja planering, genomförande och uppföljning av projektets aktiviteter
- ansvara för kursadministration och undervisningsstöd inom utbildningar som ges inom projektet
- samordna kontakter mellan lärare, forskare och externa samarbetspartners
- bistå vid rapportering, mötesplanering och kommunikation inom projektet
- hantera administrativa rutiner och dokumentation enligt universitetets riktlinjer
- medverka i utvecklingen av öppna online-kurser (MOOCs).
Arbetet är varierat och kräver både självständighet och god samarbetsförmåga. Du kommer att vara en central kontaktperson för såväl interna som externa aktörer inom projektet.KvalifikationerKvalifikationer
- Relevant akademisk examen, gärna inom samhälls-, beteende- eller datavetenskapligt område
- Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom universitet eller offentlig sektor
- God förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt i formella sammanhang
- Vana att arbeta självständigt, strukturerat och med flera parallella uppgifter
- God samarbetsförmåga och servicekänsla
- Erfarenhet av att arbeta med akademiska undervisningsprojekt och administration av högre utbildning
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Meriterande:
- Erfarenhet av antagningsprocesser inom högre utbildning
- Erfarenhet av internationella utbildningsprojekt
- Erfarenhet av projektadministration inom EU-finansierade eller forskningsbaserade projekt
- Erfarenhet av att samordna eller stödja utveckling av digitala utbildningsresurser, såsom MOOCs eller e-lärandematerial
- Intresse för forskning och utbildning inom området artificiell intelligens, hälsa och digitalisering
- Erfarenhet av Erasmus, Erasmus+ och liknande studentutbytesprogram
- Erfarenhet av utbildningsadministrativa system som t.ex. LADOK, Mondo, Athena, TimeEdit
- Erfarenhet av att arbeta i MOODLE
Vidare söker vi dig som kan arbeta självständigt under eget ansvar, men även är erfaren i teamarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 8 månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av professor Uno Fors, tfn 08-674 7479, mailto:uno@dsv.su.se
, eller universitetslektor Ioanna Miliou mailto:ioanna.miliou@dsv.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
