Cantera IT-partner AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-15Cantera söker ambitiösa och drivna konsulter med mycket god teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför nya utmaningar och att du förstår vikten av att sätta kunden i fokus.Beskrivning av uppdragetAdministratören är spindeln i nätet med många kontaktytor, både internt och externt. Administratören ska vara beställaren behjälplig och bidra till att effektivisera verksamheten genom att stödja medarbetarna och skapa struktur. Administratören behöver ha en god prioriteringsförmåga och vana av att arbeta med många uppgifter samtidigt.Exempel på uppdrag och ansvar:Utföra dokumenthantering enligt TF:s rutiner och riktlinjer.Diarieföra handlingar i SLL:s system EDIT samt vara behjälplig vid begäran om offentliga handlingar från extern part.Skriva protokoll vid möten och workshops samt distribuera och arkivera dessa.Utföra mötesbokningar och resebeställningarHantera beställningar av IT och kontorsmaterial.Fakturahantering i TF:s ekonomihanteringssystem Agresso.Vara behjälplig vid nyanställningar.Bistå vid anskaffning och avslut av konsultuppdrag.Bistå med verksamhetsspecifik introduktion till nya personer.Medverka och bidra till utveckling av TF:s administratörsnätverk.Vara behjälplig med arbetsuppgifter som närmaste chef/projektledare önskar.Då resursen kommer ha många kontaktytor inom/utanför projektet är det viktigt att den sökande är utåtriktad och serviceminded, har lätt för att kommunicera i tal och skrift, har lätt för att följa med i tekniska diskussioner och anteckna det väsentligaste, är strukturerad och noggrann, kan hålla många bollar i luften samtidigt, har lätt för att sätta sig in i nya system/rutiner och kan driva frågor självständigt, t.ex. gentemot övriga organisationen.2021-04-15Minst 4 års erfarenhet av administration i större projekt med fler än 30 projektmedlemmar.Minst 4 års erfarenhet från rollen som projektadministratör från liknande verksamheter så som inom kollektivtrafik, infrastruktur, samhällsplanering, teknik, bygg och anläggning, fordon, IT, etc.Minst 4 års dokumenterad erfarenhet från offentlig verksamhet.Minst 4 års erfarenhet som projektadministratör inom Regional kollektivtrafikmyndighet.Vid ansökan märk ansökan med ProjektadministratörSkicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och positionen kan bli tillsatt innan slutdatum.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonserSista dag att ansöka är 2021-05-15Cantera IT-Partner AB5692830