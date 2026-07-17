Projektadministratör
Future People AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-17
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Vi på Future People söker en projektadministratör till myndighet i Sundbyberg.
Vill du arbeta i en roll där din kompetens verkligen gör skillnad – och samtidigt vara en del av ett konsultbolag som sätter dig först?
Hos Future People får du inte bara ett uppdrag. Du får en partner i din karriär.
Vi är specialister inom rekrytering och bemanning, och vårt fokus är enkelt: att matcha rätt person med rätt uppdrag och skapa långsiktigt värde för både våra konsulter och kunder. Det är också därför vi är ett av de mest uppskattade konsultbolagen i branschen.
Ta nästa steg i din karriär – och väx tillsammans med oss!
Är du en strukturerad och serviceinriktad person som trivs med administration, koordinering och dokumenthantering? Har du erfarenhet av att arbeta i större program eller projekt och vill vara en nyckelperson i en samhällsviktig verksamhet? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Programkoordinator/Programadministratör som kommer att ha en central roll i ett omfattande program. Du ansvarar för programmets administration, dokumentation och interna kommunikation samt fungerar som ett viktigt stöd till programledare och projektledare.
Du arbetar självständigt med att planera och genomföra dina arbetsuppgifter samtidigt som du samarbetar med många olika interna och externa kontaktytor.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för programmets dokumentation och säkerställa god ordning under hela programtiden.
Hantera diarieföring och dokumentadministration.
Administrera programrelaterade system och verktyg.
Planera, koordinera och administrera möten, inklusive mötesbokningar, presentationer och protokoll.
Stödja programledare och projektledare med administration och dokumentation.
Sammanställa beslutsunderlag, beslutsloggar och rapporteringsunderlag.
Följa upp aktiviteter, risker, resurser och tidplaner.
Hantera onboarding, offboarding och behörigheter.
Samordna intern kommunikation inom programmet.
Samla in och sammanställa information inför rapportering.
Driva förbättringsarbete och utveckla administrativa rutiner och processer.
Krav för tjänsten:
Högskoleutbildning om minst 50 högskolepoäng.
B-körkort.
Minst 3 års erfarenhet av att självständigt arbeta som projektadministratör, programadministratör eller projektkoordinator i större projekt eller program.
Minst 3 års erfarenhet av Microsoft Office, främst Excel, Word och PowerPoint.
Minst 3 års erfarenhet av att samverka med både interna och externa intressenter.
Erfarenhet av att arbeta nära ledningsgrupp, programledning eller motsvarande beslutsforum.
God erfarenhet av dokumenthantering i dokumenthanteringssystem, inklusive diarieföring och versionshantering.
Meriterande:
Minst 3 års erfarenhet av projektstyrningsmodeller eller projektstyrningsmetodik.
Minst 1 års erfarenhet av att arbeta i en stödjande roll inom offentlig sektor.
Minst 2 års erfarenhet i en koordinerande eller ledande roll, exempelvis som teamledare.
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem såsom W3D3 eller liknande.
Varför Future People?
Ett kvalificerat uppdrag hos noggrant utvalda och attraktiva kunder
Trygghet genom hela uppdraget – vi finns med dig hela vägen, inte bara vid start
Professionellt stöd i att ta fram ett slagkraftigt CV som stärker din position på marknaden
Ett dedikerat konsultstöd med tät dialog, feedback och karriärcoachning
Fast grundlön – till skillnad från många i branschen erbjuder vi stabilitet och förutsägbarhet
Möjlighet att bygga ett starkt nätverk och ta nästa steg i din karriär
Konkurrenskraftiga villkor och en ersättning som speglar din kompetens
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år – vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen – du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: Heltid till juli 2027 med möjlighet till förlängning Start: Augusti/september Sista dag att ansöka är 10/8-2026
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8086782-2105576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future People AB
(org.nr 559389-7274), https://www.futurepeople.se
Drottninggatan 32 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Future People Jobbnummer
10005536