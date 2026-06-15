Projektadministratör
Aticc Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-15
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Trivs du i en roll där struktur möter komplexa projektmiljöer? Vi söker nu en självgående projektadministratör som vill vara med och bidra till att projektet drivs effektivt från start till mål. Skicka in din ansökan och låt oss skapa något stort tillsammans!
Om uppdraget
Som projektadministratör har du en central roll i projektorganisationen och bidrar till struktur, ordning och framdrift i projektet. Du stöttar projektledning och produktion med koordinering av administrativa aktiviteter, hantering av projektdokumentation samt uppföljning av projektets processer. Genom ditt arbete säkerställer du att information, mötesstrukturer och administrativa flöden fungerar smidigt och effektivt under projektets olika faser.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av:
ansvara för projektets dokumenthantering, inklusive registrering, distribution och uppföljning av handlingar, ritningar och protokoll, samt säkerställa att gällande rutiner och krav följs.
samordna möten, kallelser, dagordningar och mötesprotokoll.
stödja rapportering av ekonomi, inköp och resursuppföljning.
administrera ÄTA-arbeten, avvikelser och andra projektrelaterade ärenden.
ge administrativt stöd till projektledning, produktionsledning och arbetsledning.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann och självgående. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt på ett strukturerat sätt. Som person är du kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar väl tillsammans med kollegor, konsulter och andra intressenter.
Vi ser också gärna att du har:
tidigare erfarenhet av projektadministration inom bygg-, installations- eller industriprojekt.
god administrativ förmåga och vana att hantera stora mängder dokumentation.
erfarenhet av Microsoft Office 365, särskilt Excel, Word och Teams.
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av verksamhetskritiska anläggningar såsom datacenter, sjukhus eller liknande miljöer. Även erfarenhet av dokumenthanteringssystem som Dalux, Autodesk Construction Cloud (ACC) eller SharePoint är en fördel. Kunskap om entreprenadprojekt enligt AB/ABT ses som meriterande. Det är även meriterande om du har arbetat med commissioning och driftsättning i projektens slutfaser.
🤝Därför ska du välja ATICC
ATICC Sweden är en ledande teknikkonsult inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Hos oss står människan alltid i fokus. Vi tror att du presterar som bäst i en arbetsmiljö som är flexibel, rättvis och inspirerande. Därför bygger vi tillsammans en kultur där utveckling, delaktighet och inflytande är en naturlig del av vardagen.
Hos oss blir du en del av ett innovativt team som kombinerar teknisk spetskompetens med entreprenörsanda där vägen från idé till beslut är kort. Du blir en del av en gemenskap präglad av nyfikenhet, kreativt tänkande och engagemang. Vi tror på kraften i samarbeten för att skapa resultat som gör skillnad – både för företaget och för dig. Här får du möjlighet att arbeta i komplexa projekt och samtidigt utrymme att bidra till en innovativ och hållbar framtid.
Vi erbjuder frihet och flexibilitet, med en rättvis och attraktiv lönemodell. Tillsammans skapar vi ATICC Sweden som vi vill att det ska vara.
Ytterligare information
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid under ett års tid med möjlighet till förlängning. Tillträde sker snarast.
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men du är mer än välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ruqaya på ruqaya.abboud@aticc.se
Välkommen att bli en del av vår resa – vi ser fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplade till våra rekryteringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7882821-2052314". Arbetsgivare Aticc Sweden AB
(org.nr 559279-2922), https://careers.aticc.se
Sundbybergs torg 1 (visa karta
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172 67 SUNDBYBERG Jobbnummer
9963268