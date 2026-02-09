Projektadministratör
2026-02-09
Nu letar vi efter en projektadministratör med god erfarenhet av att koordinera uppgifter, arbeta tillsammans med andra och skapa ordning och struktur. Vill du vara en del av kvalificerade projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som projektadministratör kommer du stödja projekt- och produktledare genom att bl.a. sammanhålla, koordinera, arkivera och följa upp administrativa uppgifter. Du kan även komma att få eget ansvar för genomförande av deluppgifter. Som projektadministratör ansvarar du även för vanligt förekommande kontorsadministration, där kontakter med leverantörer och kunder är en naturlig del av arbetet. Du arbetar självständigt med administrativa uppgifter som registrering av handlingar, registervård, att skapa tydliga strukturer i gemensamma dokumentmappar samt stöd kring digitala behörigheter. I rollen ingår även ett ansvar för att utveckla och effektivisera det administrativa arbetet för ökad tydlighet.
Tjänsten är placerad i Östersund på enheten CBRN, Hemvärn och Obemannade system.
Om dig
Vi söker dig som har en slutförd gymnasieexamen eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta självständigt som adminsitratör och för att lyckas i rollen ser vi också att du har goda kunskaper i Officepaketet. Du har även god förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildning i dokument- och ärendehantering, samt om du har erfarenhet av SharePoint. Det är också meriterande om du har erfarenhet av projektarbete. Har du dessutom arbetat med administrativa uppgifter på en myndighet eller i en organisation med höga krav på integritet och säkerhetsmedvetenhet är det en fördel. Har du erfarenhet från försvarsområdet är det också en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är strukturerad och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du är självgående i din roll och kan anpassa dig till förändrade omständigheter på ett flexibelt sätt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du är med och driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 24 februari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Therese Renström via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Ebba Ejnarsson (ebba.ejnarsson@fmv.se
) vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9729812