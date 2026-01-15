Projektadministratör
2026-01-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nodra AB i Norrköping
Älska vardagen. Jobba för framtiden.
Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand.
När du jobbar på Nodra är du en av de som ser till att Norrköping verkligen fungerar, lever och växer. För att kunna göra det är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Gemensamt bidrar vi till ett smart och hållbart samhälle. Idag och i framtiden.
Vi söker nu en strukturerad och engagerad projektadministratör som vill bidra till ordning, kvalitet och utveckling i våra samhällsviktiga projekt.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Som projektadministratör arbetar du nära projektledare, portföljägare och externa konsulter. Du ger kvalificerat administrativt stöd i både projekt och styrgrupper, säkerställer att projektdokumentation är uppdaterad i projektledningssystemet Antura och medverkar i utveckling av arbetssätt, mallar och rutiner. Det är en varierad roll där du hanterar en bredd av administrativa och koordinerade uppgifter som kräver flexibilitet, struktur och en serviceinriktad inställning.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Planera och administrera styrgrupps- och projektmöten
• Föra protokoll och säkerställa korrekt dokumenthantering
• Stötta projektledare med administration, uppföljning och rapportering
• Säkerställa kvalitet i tidplaner, lägesrapporter och ekonomiskt underlag
• Vara objektspecialist för projektledningssystemet Antura
• Fakturahantering
• Utvecklingsarbete gällande arbetssätt, mallar och rutiner
• Arbeta med uppföljning och erfarenhetsåterföring av projekt
• Avtalsförvaltning och avropshantering
• Konsultstöd
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som är strukturerad och drivs av att skapa ordning och reda i administrativa processer. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, följer upp det du påbörjar och arbetar metodiskt även när tempot är högt. Du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med många olika roller och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är lyhörd och kommunikativ, och känner dig trygg i rollen som administrativt stöd och samordnande kontakt i projektorganisationen. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar, har god prioriteringsförmåga och kan hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidig.
Vi söker dig som har gymnasieexamen, meriterande är om du har utbildning inom administration eller projektområdet. Du har flera års erfarenhet av projektadministration. Det är meriterande om du är van vid att arbeta i projektledningssystem, såsom Antura eller om du har erfarenhet av dokumenthantering inom offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från bygg- och anläggningsprojekt. Du har mycket god data- och systemvana samt goda kunskaper i Officepaketet. Vidare har du goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort är även ett krav för tjänsten.
En bra vardag på jobbet
På Nodra arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vi tror att en trevlig, öppen och hjälpsam atmosfär bidrar till ett gott resultat i arbetet. Vi satsar på friskvård och att göra saker tillsammans, både i jobbet och utanför. För oss är det självklart att jobbet ska ge goda förutsättningar till en bra balans i livet. Vi vill att alla ska känna att de har utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till att viktiga samhällsfunktioner fungerar och till en hållbar framtid.
Kontakt
Har du frågor om tjänsten kontakta Gruppchef Monica Jangland tfn 011-15 35 42. Facklig information får du av Roger Allen (Vision) tfn 011-15 36 18 eller Anna Lundqvist (Sveriges Ingenjörer) tfn 011- 15 36 29.
Ansök
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Sista ansökningsdagen är den 2 februari.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
