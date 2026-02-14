Projekt-och byggledare Mark
Ameahcon Infra Öst AB / Byggjobb / Norrköping Visa alla byggjobb i Norrköping
2026-02-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ameahcon Infra Öst AB i Norrköping
Byggledare Mark - AMEAHCON Infra Öst
AMEAHCON Infra Öst växer och söker nu byggledare inom mark och anläggning till kommande uppdrag i Sverige.
Vi söker dig som vill arbeta nära produktionen, ta ansvar i projekten och vara en nyckelperson i genomförandet ute i fält.
Placering: Gävle eller Norrköping
Arbetsform: Möjlighet till distansarbete
Om rollen
Som byggledare mark arbetar du i anläggnings och infrastrukturprojekt med ansvar för att leda, följa upp och kvalitetssäkra entreprenader i produktion.
Du blir beställarens förlängda arm på plats och säkerställer att projekt genomförs enligt kontrakt, tidplan och tekniska krav.
Rollen innebär arbete i allt från väg och markentreprenader till större infrastrukturprojekt beroende på uppdrag.Publiceringsdatum2026-02-14Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt men kan exempelvis omfatta:
Byggledning inom mark och anläggning
Uppföljning av tid, kostnad, kvalitet och arbetsmiljö
Daglig kontakt med entreprenörer, beställare och konsulter
Hantering av ÄTA, avvikelser och kontraktsfrågor
Granskning av handlingar, ritningar och produktion
Deltagande i byggmöten, produktionsmöten och besiktningar
Säkerställa att arbeten utförs enligt AMA, kontrakt och tekniska krav
Dokumentation och rapportering till beställare
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som byggledare, platschef, arbetsledare eller liknande inom mark och anläggning
Har arbetat i infrastrukturprojekt såsom väg, järnväg, mark eller anläggning
Har relevant utbildning inom bygg och anläggning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Är strukturerad och trygg i dialog med entreprenörer och beställare
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har B körkort
Meriterande
Erfarenhet av uppdrag mot Trafikverket eller kommunal beställare
BAS-P och eller BAS-U
Kunskap inom AMA, MER, AB och ABT
Erfarenhet av mängdreglering och kontraktsuppföljning
Erfarenhet från större anläggnings eller infrastrukturprojekt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Förmånsbil och milersättning vid resor i uppdrag
Längre semester
Bonus
Flexibel arbetsvardag med frihet under ansvar och möjlighet att arbeta hemifrån när uppdraget tillåter
Långsiktiga uppdrag inom anläggning och infrastruktur
Möjlighet till kompetensutveckling och behörigheter
Om oss - AMEAHCON Infra Öst
AMEAHCON Infra Öst är ett konsultbolag inom projekt och byggledning som arbetar brett inom infrastruktur, anläggning och samhällsbyggnad.
Vi stöttar våra kunder genom hela projektets livscykel från planering och projektering till produktion och uppföljning.
Med fokus på kvalitet, struktur och långsiktiga relationer levererar vi kompetens där den gör störst nytta.
Vi är ett växande bolag med korta beslutsvägar, hög flexibilitet och uppdrag över hela Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Skicka in ansökan via mail
E-post: mustafa@ameahcon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ameahcon Infra Öst AB
(org.nr 559524-3915), https://ameahcon.se/
Södra Grytsgatan 1 A (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mustafa Mohammad Mustafa@ameahcon.se 0720081327 Jobbnummer
9743104