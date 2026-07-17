Projekt- och utvecklingschef till Sundsvall Energi
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2026-07-17
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Din nya arbetsplats
På Sundsvall Energi drivs vi av målet att våra verksamheter – fjärrvärme, fjärrkyla, återvinning och elhandel – ska vara fördelaktiga både för människor och miljö, samtidigt som de bidrar till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Som det lokala alternativet på energimarknaden präglas vi av mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer.
Vår huvudsakliga produktion av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, medan vi vid Blåberget hanterar avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB, och vi är cirka 126 medarbetare med en omsättning på omkring 700 miljoner kronor. Genom hela vår verksamhet arbetar vi för en hållbar utveckling i Sundsvall och lägger stor vikt vid en jämställd och drogfri arbetsplats.
Som projekt- och utvecklingschef har du en nyckelroll i företagets fortsatta utveckling. Du kombinerar affärsmässighet med teknisk förståelse och leder strategiska initiativ som bidrar till innovation, tillväxt och en hållbar utveckling inom energibranschen. Tjänsten omfattar affärsutveckling, strategiskt ledarskap och ansvar för att säkerställa ett effektivt projektgenomförande med hög kvalitet och god resursanvändning.
Så här bidrar du i rollen som projekt- och utvecklingschef
I rollen ansvarar du för att leda och utveckla industriprojekt inom teknikutveckling och den gröna omställningen. Du har resultat-, budget- och personalansvar och säkerställer att projekten drivs framåt med fokus på kvalitet, affärsnytta och hållbara resultat.
Du driver affärsutveckling genom att ta fram och utvärdera business case och nyttokalkyler som utgör underlag för investeringsbeslut och prioriteringar. Med ett strategiskt perspektiv leder du verksamhetsutvecklande projekt som stärker innovation, marknadsutveckling och långsiktig tillväxt.
Du bygger upp och utvecklar nya verksamhetsområden, leder avtalsförhandlingar med både nationella och internationella affärspartners samt skapar goda förutsättningar för nya affärer och samarbeten.
Som en aktiv medlem i ledningsgruppen bidrar du till företagets strategiska utveckling och arbetar nära både interna och externa intressenter för att utveckla konkurrenskraftiga och hållbara lösningar. Du har också en viktig roll i att driva försäljningsinitiativ och utveckla nya marknader och affärssegment.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är en trygg ledare med ett starkt affärsdriv och ett genuint intresse för teknik och utveckling. För att vara aktuell för tjänsten har du minst gymnasieexamen. Vi lägger stor vikt vid din erfarenhet och dina dokumenterade resultat. Vi ser även att du har:
Erfarenhet av industriprojekt, särskilt kopplat till teknikutveckling och den gröna omställningen.
Dokumenterad förmåga att leda projekt och verksamheter med betydande resultat- och personalansvar.
Erfarenhet av affärsutveckling och affärsbedömning baserad på solida ekonomiska utvärderingar såsom business case och nyttokalkyler.
Framgångsrik historik av strategiskt ledarskap inom teknik- och verksamhetsutveckling.
Förmåga att arbeta i tvärfunktionella miljöer och fatta beslut i en strategisk ledningsgrupp.
Erfarenhet av att bygga upp en ny utvecklingsverksamhet från grunden.
Kompetens inom avtalsförhandlingar och erfarenhet av att arbeta med globala affärspartners är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, god digital mognad samt B-körkort.
Vi söker dig som är en självgående och affärsmässig ledare som kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett mål- och resultatinriktat arbetssätt. Du är utvecklingsorienterad och har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Välkommen med din ansökan.
Om rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess använder vi tester som en del av urvalsmetoden. Processen omfattar även registerutdrag och obligatoriskt drogtest.
Bra att veta
Lön: Månadslön. Individuell och differentierad lönesättning tillämpas.
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal.
Kollektivavtal: BÖK Energihttps://sobona.se/arbetsgivarguiden/dokument-och-arbetsgivarinfo/sobonas-kollektivavtal/branschoverenskommelser-bok-och-branschbestammelser-bb/branschoverenskommelse-bok-energi
Förmåner: Våra förmåner är friskvårdsbidrag på 3 500 kr/år vid anställning längre än 6 månader, arbetstidsförkortning enligt kollektivavtal, 63 timmar + 9 timmar (avsätts till pension), som är valbara i ledig tid, pengar eller avsättning till pension (utges i paritet med hur länge man arbetar under året och vid en anställningstid på mer än 3 månader), en friskvårdstimme per vecka samt företagshälsovård. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvall Energi Aktiebolag
(org.nr 556478-6647), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
851 85 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvall Energi Kontakt
VD
Linda Lejderud 0733315678 Jobbnummer
10004997