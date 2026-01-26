Projekt- och Konstruktionssamordnare till WTB Control i Falköping
WTB Control AB är ett bolag inom Addtech koncernen och företaget levererar hydrauliklösningar åt världsledande tillverkare av mobila så väl som stationära maskiner. WTB Control AB är specialister inom hydraulik och är en sammanslagning av de två hydraulikbolagen Stig Wahlström Hydraulik AB och TUBE Control AB som fusionerades 1 december 2021. Företaget samarbetar med ledande partners från hela världen som alla är tillverkare av högkvalitativa produkter. Med den spetskompetens som finns i organisationen erbjuder WTB allt ifrån miniaggregat, ventilblock, ventiler, ackumulatorer, radiostyrning, filter, pumpar, mätinstrument och motorer till hela system. Läs mer om WTB Control på www.wtbcontrol.se.
WTB Control har en spännande tid framför sig där man har fortsatt hög efterfrågan samtidigt som man bor in sig i sin nya fabrik i Falköping. För att kunna möta efterfrågan och samtidigt erbjuda samma leveranssäkerhet och kvalitet så rekryterar man nu en Projekt- och Konstruktionssamordnare
Som projektsamordnare på WTB Control får du en central roll i företagets löpande kundprojekt men också i utveckling av projekt- och konstruktionsprocessens rutiner och verktyg. Rollens funktion är att skapa och utveckla processer och rutiner för tydligare, smartare och mer effektiva arbetssätt genom hela processen, med fokus på konstruktion och projekt, men också att samordna och hålla ihop arbetet genom hela projektet - från uppstart till leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Samordna och fördela projekt på konstruktionsavdelningen samt utveckla och förädla konstruktionsprocessen tillsammans med teamet.
• Ansvara för samordning, planering, genomförande och uppföljning av kundprojekt samt kommunicera status och progress med berörda parter.
• Skapa, utveckla samt implementera ett strukturerat och effektivt arbetssätt för tydligare flöde och ägandeskap i bolagets projekthantering
• Delta i projekt brett inom övriga funktioner i bolaget.
För att lyckas i rollen tror vi att du har ett tekniskt intresse samt erfarenhet från producerande företag, med fördel från kundspecifika produkter, där du tagit fram och utvecklat processer och arbetssätt. Du har förståelse för en organisations olika funktioner och från ett kundprojekts olika skeden från start till mål. Du har god struktur, är duktig på att leda och driva förändring med förmågan att få med dig dina kollegor på vägen. Du har ett eget driv där du självständigt samordnar, tar initiativ och driver processer framåt och är duktig på att kommunicera framdrift och nuläge. Du har god data- och systemvana och kommunicerar obehindrat i både svenska och engelska. Har du erfarenhet från konstruktion så är detta meriterande.
Du är placerad i Falköping och rapporterar till Platschef.
"På WTB Control får du chansen att arbeta nära tillverkning och montering - allt sker i samma lokaler vilket ger dig en unik inblick i hela processen från idé till färdig produkt. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar där dina idéer snabbt kan omsättas i praktiken."
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få en återkoppling på din ansökan.
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT.
