Projekt- och förändringsledare inom energibranchen sökes till Ös - Framtiden i Sverige AB - Byggjobb i Östersund

Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Östersund2021-04-02Har du erfarenhet inom projektledning, dokumentation och har en bakgrund inom energibranchen? Ansök då till tjänsten som Förändringsledare idag!2021-04-02Du kommer att arbeta mot energibranchen och har i uppgift att hantera teknisk information. I din roll är du kravställande och ser till att informationen är tillförlitlig och tillgänglig.Med din kommunikativa förmåga fungerar du som en kanal mellan kund och projektgruppen. Du ser till att arbetsgruppen får ta del av information på bästa sätt.Som projekt/ förändringsledare har du ett helhetstänk och ser till att driva projekten framåt. Du kommer kunna vara med och påverka hur projekten drivs och få mycket frihet under ansvar.Mer information ges vid en eventuell intervjuEtteplan är ett globalt ingenjörsbolag med över 3.400 specialister som arbetar efter devisen 'Engineering with a difference'. Vi är övertygade om att morgondagens tekniska utmaningar kräver nya angreppssätt, och att varje medarbetare är viktiga för att uppnå detta.Med djupgående erfarenheter från flera branscher tillämpar vi vårt tänkande på tre områden: Engineering, Software och Embedded samt Teknisk dokumentation. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många av marknadens ledande industrilösningar och konsumentprodukter.Med drygt 60 kontor i Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina erbjuder vi en verklig global affärsmiljö. Här finns många möjligheter för alla som brinner för att lära sig nytt och trivs med att utvecklas med kollegor.Mer information ges vid en eventuell intervjuSkallkrav:Erfarenhet som kravställareErfarenhet inom dokumentationBakgrund inom energibranchenSvenska och engelska tal och skriftMeriterande:Erfarenhet i förvaltningsrollErfarenhet av projektledningKörkortDu ska ha ett genuint intresse för dokumentation och förstå vikten av korrekt dokumentationshantering. Vi värderar dina personliga egenskaper högt och vi söker dig som är proaktiv och van att ta egna initiativ. Du har en hög analytisk förmåga, är kommunikativ och naturligt relationsbyggande som person. Samtidigt har du en stark drivkraft för att föra projekten framåt.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Arbetstider: Heltid, 8-17Placering: ÖstersundStart: Enligt överenskommelseUrval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så välkommen med din ansökan redan idag!Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671090