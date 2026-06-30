Projekt- och Byggledare till Archus i Borlänge
Lundin & Boström Hr AB / Byggjobb / Borlänge Visa alla byggjobb i Borlänge
2026-06-30
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, Säter
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundin & Boström Hr AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Archus är ett samhällsbyggnadsföretag som kombinerar arkitektur, affärsutveckling och projektledning för att skapa hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och mötas. Genom att förstå hela kedjan – från idé och detaljplan till genomförande och färdig byggnad – hjälper vi våra kunder att utveckla framtidens samhällen.
Vi är idag cirka 80 medarbetare med kontor i Borlänge, Västerås, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Nu söker vi en erfaren och engagerad Projekt- och Byggledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet i Dalarna.
Projekt- och Byggledare till Archus i Borlänge
Vill du vara med och utveckla framtidens samhällen?
Om rollen
Som Projekt- och Byggledare hos Archus får du en central roll där du ansvarar för att leda och samordna projekt inom hus, mark och anläggning. Du företräder beställaren genom hela projektets livscykel och arbetar nära kunder, entreprenörer, konsulter och andra intressenter för att säkerställa framgångsrika projekt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• Leda och samordna projektering och/eller produktion från tidiga skeden till överlämning • Säkerställa att projekt genomförs enligt uppsatta mål för tid, kostnad, kvalitet och arbetsmiljö • Ansvara för uppföljning av avtal med konsulter och entreprenörer • Driva riskhantering, ändringshantering och kommunikation med beställare och övriga intressenter • Samordna gränssnitt mellan olika discipliner såsom hus, installation och mark • Leda byggmöten, samordningsmöten och ekonomisk uppföljning av projekt
Projekten varierar i både storlek och komplexitet och omfattar allt från ny- och ombyggnationer till mark- och anläggningsprojekt för både offentliga och privata beställare.
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet inom bygg- eller samhällsbyggnadssektorn och idag arbetar som projektledare, byggledare, platschef, arbetsledare, projekteringsledare eller i en liknande roll. Du har god förståelse för byggprocessen och trivs med att samordna olika aktörer mot gemensamma mål.
Vi tror att du arbetar strukturerat och har god kunskap om branschens regelverk och standarder, exempelvis AB, ABT och AMA. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift och känner dig bekväm i dialogen med såväl kunder som entreprenörer och konsulter.
Bakgrund från entreprenadbranschen är meriterande men inget krav. Det viktigaste för oss är att du har drivkraft, affärsmässighet och förmågan att skapa struktur och goda samarbeten.
Meriterande erfarenheter
Vi ser gärna att du har erfarenhet från något eller flera av följande områden:
• Husbyggnadsprojekt inom ny- eller ombyggnation • Mark- och anläggningsprojekt såsom gata, VA eller grundläggning • Offentlig upphandling • Samhällsfastigheter eller offentliga beställare • BAS-P/BAS-U • Kontrollansvarig (KA) enligt PBL
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som tar ansvar, driver arbetet framåt och har förmågan att skapa förtroende hos kunder och samarbetspartners. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och trivs med att arbeta i projekt där många olika kompetenser möts.
Du har ett naturligt ledarskap och uppskattar att ta en samordnande roll samtidigt som du är prestigelös och arbetar nära både kollegor och kunder. Vi värdesätter personer som vill bidra till en positiv företagskultur och som drivs av att utveckla både projekt och människor.
Vi erbjuder
Hos Archus får du möjlighet att arbeta med uppdrag genom hela samhällsbyggnadsprocessen – från idé till färdigt projekt. Du blir en del av ett växande bolag med engagerade och erfarna kollegor inom arkitektur, affärsutveckling och projektledning.
Vi erbjuder en prestigelös och entreprenöriell kultur där du får möjlighet att påverka, utvecklas och successivt ta större ansvar. Här finns korta beslutsvägar, stor frihet under ansvar och en stark vilja att tillsammans skapa värde för våra kunder och samhället i stort.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Archus med Lundin & Boström. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Peter Boström tel: 073-826 71 00
Välkommen med din ansökan och bli en del av Archus – där idéer blir verklighet och framtidens samhällen tar form. Sista ansökningsdag 2026 08 07 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969362-2076757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström HR AB
(org.nr 556835-0002), https://lundinbostrom.teamtailor.com
Målaregatan 10 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Lundin Boström Jobbnummer
9984381