Projekt- & montageledare
Montico HR Partner AB / Byggjobb / Katrineholm Visa alla byggjobb i Katrineholm
2026-06-22
, Vingåker
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, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
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OH Teknik är ett familjeföretag i Katrineholm med lång erfarenhet av tillverkning inom prefabbetong och stål. Vi är specialiserade på produkter som smörjgropar, takarbetsplattformar, pelarlyftar, fordonsvågar och övriga prefabkonstruktioner – bland annat tak, väggar och golv till kassuner samt källsorteringssystem.
Vi levererar kundanpassade lösningar av hög kvalitet till några av Sveriges största industriföretag och byggaktörer, däribland Scania, Volvo, Skanska, Peab, Bilprovningen, ABB, samt ett flertal lastbilsverkstäder och bussdepåer.
På OHT är vi ett sammansvetsat team som värdesätter både kompetens och gemenskap. Vi tror på att trivsel på jobbet ger bättre resultat – därför ser vi till att ha kul tillsammans, även utanför arbetet. Vi arrangerar regelbundet företagsevent, grillkvällar, julfester och så går vi på konserter och sportevent, och på vardagen bjuds det ofta på pizza, fika och tårta på kontoret.
Hos oss är laget lika viktigt som individen, och vi är stolta över att kombinera hantverksskicklighet, yrkesstolthet och familjär stämning i allt vi gör.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
OH Teknik söker en projekt- & montageledare med bakgrund inom bygg, montage eller teknisk projektledning. Rollen är bred och central i våra projekt där vi levererar tekniska lösningar som smörjgropar, verkstadsutrustning och fordonsvågar till kunder inom industri, infrastruktur och samhällsviktiga verksamheter. Du driver projekt från planering till färdig leverans och arbetar nära entreprenörer, leverantörer och kunder. Rollen innefattar ansvar för flera parallella projekt och innebär resor inom Sverige och ibland Norge.Dina arbetsuppgifter
Du planerar, leder och följer upp 3–4 projekt samtidigt med fokus på leverans, montage och byggsamordning.
Arbetet innebär att:
• Leda projekt och vara huvudkontakt gentemot kunder och entreprenörer
• Planera leveranser, resurser, transporter och montage
• Säkerställa tidsplan, kvalitet och framdrift
• Delta i bygg- och projektmöten
• Genomföra byggplatsbesök och säkerställa förutsättningar inför montage
• Hantera riskanalyser, dokumentation och egenkontroller
• Samordna interna funktioner samt externa partners, även mot Norge
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av bygg, montageledning eller teknisk projektledning
• Har god förståelse för byggprocesser och praktisk samordning på byggplats
• Är strukturerad, självgående och van att planera resurser och leveranser
• Är kommunikativ och trygg i dialog med olika intressenter
• Har förmåga att fatta beslut och driva projekt framåt
• Har B-körkort och god svenska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av entreprenad-/industriprojekt, bygglogistik, montageledning och projektdokumentation.
Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i en dynamisk miljö med högt tempo och många kontaktytor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Videvägen 5A (visa karta
)
641 49 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OH Teknik Kontakt
Moa Sporrenklint moa.sporrenklint@montico.se Jobbnummer
9972176