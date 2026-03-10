Projekt- & Logistikansvarig till Norwatt
2026-03-10
NorrWatt är ett snabbväxande energiteknikbolag med rötter i Umeå som utvecklar och levererar batterilagringslösningar för framtidens energisystem. Bolaget arbetar med allt från kommersiella batterisystem och storskaliga batteriparker till smarta laddlösningar och mobila energisystem för reservkraft och tillfällig kraft. Genom sitt produktutbud erbjuder NorrWatt moderna alternativ till traditionella dieselgeneratorer - där batterier, eller batteri i kombination med generator, ger både lägre kostnader och minskad klimatpåverkan.
Genom att kombinera teknisk expertis inom batteriteknik med ett helhetsansvar för projektering, installation och drift hjälper NorrWatt företag och industri att skapa stabilare, mer flexibla och lönsamma energilösningar. Bolaget har redan etablerat flera batterianläggningar i Umeåregionen och levererat batterisystem över hela Sverige. Med starka partnerskap och en tydlig ambition att växa vidare nationellt är NorrWatt en aktör som spelar en aktiv roll i Sveriges energiomställning. Läs gärna mer om oss via norrwatt.se
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa, i en bred roll som kräver att du är lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar där det behövs?
Vi är idag ett entreprenöriellt team på fyra personer med stora ambitioner och stark tillväxt. Nu utökar vi och söker en operativ Projekt- och Logistikansvarig som vill ta en nyckelroll i vår fortsatta utveckling.
Hos oss får du en varierad och ansvarsfull roll i en liten organisation med korta beslutsvägar, där idéer snabbt kan bli verklighet och där alla bidrar till att få saker att hända.
Ditt nya arbete
Som operativ Projekt- och Logistikansvarig ansvarar du för att våra produkter levereras effektivt och att leverans- och installationsprojekt genomförs professionellt från start till mål. Du arbetar nära VD och övriga kollegor i bolaget och har löpande kontakt med leverantörer, speditörer, grossister och installatörer.
Du ansvarar för bolagets logistikflöden och planerar samt följer upp transporter från Asien till Sverige. I rollen ingår dialog med speditörer samt att säkerställa att tull- och leveransdokumentation fungerar smidigt. Du följer upp leveranser, hanterar eventuella avvikelser och kommer vid behov att resa till leverantörer i Asien för uppföljning av produktion och kvalitet.
En central del av rollen är att projektleda större leveranser kopplade till kundprojekt. Du koordinerar samarbetet mellan grossister, installatörer och interna resurser för att säkerställa att material finns på plats i rätt tid och att installationer kan genomföras enligt plan.
Rollen innefattar också ansvar för planering och koordinering av bolagets deltagande på mässor och event samt att fungera som en central operativ resurs i verksamheten. Det innebär att du ibland hanterar reservdelar, mindre leveranser, leverantörsbesök eller praktiska frågor i vardagen.Publiceringsdatum2026-03-10Profil
För att passa i rollen tror vi att du har erfarenhet av att driva projekt inom bygg, installation, teknik eller liknande områden, samt är van att koordinera projekt där flera externa parter är involverade. Det är meriterande om du har erfarenhet av internationell logistik, exempelvis import från Asien, samt om du tidigare haft en formell projektledarroll med ansvar för tidplaner, leveranser och uppföljning. Erfarenhet av att planera mässor eller event är också ett plus.
Du tycker om att kombinera planering och projektledning med praktiskt operativt arbete och har en lösningsorienterad och prestigelös inställning. Som person är du självgående, ansvarstagande och trygg i att fatta beslut i vardagen. Vidare arbetar du strukturerat, trivs i miljöer där tempot stundtals är högt och är bekväm med att hantera tidskritiska leveranser.
Eftersom rollen innebär internationella kontakter behöver du kunna tala och skriva svenska och engelska obehindrat.
Varför NorrWatt?
Hos oss får du en central roll i ett bolag i stark tillväxt där du har möjlighet att påverka både arbetssätt och struktur. Du arbetar nära beslutsfattare, får stort eget ansvar och blir en viktig del i att bygga upp bolaget framåt.
Tycker du dessutom om att träna finns det goda chanser att hitta träningssällskap då flera av oss gärna passar på att använda lunchrasten till ett pass på gymmet.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Elin Wiklund på tfn: 070-277 71 77. Ansök senast den 29 mars via länken. Så ansöker du
