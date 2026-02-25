Projekt ledare inom Rivning ,Håltagning& Sanering
Yuppos Way AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-02-25
Yuppos Way AB är en väletablerad och växande aktör inom rivning, håltagning och sanering i Skåne. Med en stabil kundbas och stark närvaro i regionen fortsätter vi att expandera.
Nu söker vi en driven och affärsmässig projektledare som vill ta nästa steg i sin karriär och växa tillsammans med oss.
Din roll
• Arbeta med kalkyl och offert
• Ha direkt kundkontakt
• Leda större projekt samt flera parallella mindre service-uppdrag
• Ha fullt budgetansvar inklusive kostnadskontroll och lönsamhetsuppföljning
• Planera, organisera och koordinera produktionen tillsammans med arbetsledare och team
• Säkerställa kvalitet, effektivitet och efterlevnad av arbetsmiljö- och säkerhetskrav
Rollen innebär stort eget ansvar och ger möjlighet att successivt växa in i en ännu mer ledande position inom bolaget.
Vi söker dig som
• Har flera års erfarenhet inom Bygg & Rivningsbranschen
• Har erfarenhet eller god förståelse för asbestsanering (meriterande)
• Har haft arbetsledande eller samordnande ansvar
• Är trygg i kalkylering, tidsplanering och ekonomisk uppföljning
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Innehar B-körkort
Du befinner dig i en fas i karriären där du vill ta större ansvar, utvecklas vidare och bidra till företagets långsiktiga tillväxt. Du är ambitiös, strukturerad, affärsorienterad och motiveras av att bygga upp och förbättra verksamhet - inte bara förvalta den.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett stabilt och växande företag
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och projektstruktur
• Korta beslutsvägar och entreprenöriell kultur
• Konkurrenskraftiga villkor baserat på erfarenhet och kompetens
• Reella utvecklingsmöjligheter för rätt person - med potential att på sikt ta en större roll inom verksamheten
Är du redo för nästa steg? Välkommen att skicka in din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: yugoran@yupposway.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare inom rivning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yuppos Way AB
(org.nr 556794-2965)
Södra Bulltoftavägen 46 BV
212 22 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9761882