Projekt - och Programcontroller
2025-09-08
Vi söker en Projekt - och Programcontroller.
Uppdragsbeskrivning
I rollen kommer du dels bidrar till att sätta upp den finansiella styrningen tillsammans med projektledaren, men också därefter operativt agerar program-/projektcontroller.
Förväntningar:
Säkerställa helhetsperspektiv på initiativets finansiella utveckling, kostnadskontroll och värderealisering - från planering till avslut.
Leda detaljering och uppföljning av business case, projektbudgetar och prognoser i nära samarbete med programledare och portföljstyrning.
Sätta upp struktur och ansvara för löpande kostnadskontroll, uppföljning och analys.
Identifiera affärskritiska risker, möjligheter och föreslå åtgärder.
Kvalitetssäkra ekonomisk rapportering till styrgrupper, ledning och externa intressenter.
Koordinera efterlevnad till finansiell styrning för större program.
Bidra i framtagande av affärsunderlag och kommunikationsmaterial.
Vara partner till projekt- och programledare med fokus på finansiell styrning
Erfarenhetskrav
Tidigare erfarenhet som Projekt - och Programcontroller
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
