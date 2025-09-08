Projekt - och Programcontroller

Quest Consulting Sverige AB / Controllerjobb / Stockholm
2025-09-08


Vi söker en Projekt - och Programcontroller.

Uppdragsbeskrivning

I rollen kommer du dels bidrar till att sätta upp den finansiella styrningen tillsammans med projektledaren, men också därefter operativt agerar program-/projektcontroller.

Förväntningar:

Säkerställa helhetsperspektiv på initiativets finansiella utveckling, kostnadskontroll och värderealisering - från planering till avslut.
Leda detaljering och uppföljning av business case, projektbudgetar och prognoser i nära samarbete med programledare och portföljstyrning.
Sätta upp struktur och ansvara för löpande kostnadskontroll, uppföljning och analys.
Identifiera affärskritiska risker, möjligheter och föreslå åtgärder.
Kvalitetssäkra ekonomisk rapportering till styrgrupper, ledning och externa intressenter.
Koordinera efterlevnad till finansiell styrning för större program.
Bidra i framtagande av affärsunderlag och kommunikationsmaterial.
Vara partner till projekt- och programledare med fokus på finansiell styrning

Erfarenhetskrav

Tidigare erfarenhet som Projekt - och Programcontroller

Publiceringsdatum
2025-09-08

Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659), https://quest.se/

