Project Quality Manager till energiindustrin i Finspång
2025-09-24
Avaron AB är ett svenskägt konsultbolag inom IT, teknik och industri. Vi hjälper våra kunder att lyckas i komplexa utvecklings- och leveransprojekt genom att tillföra erfarna specialister som driver resultat och skapar struktur.Dina arbetsuppgifter
Som Project Quality Manager på konsultuppdrag hos en industrikund inom energi/Oil & Gas blir du delprojektledare för kvalitetsarbetet i större leveransprojekt.
Ta fram, implementera och följa upp projektets kvalitetsplaner
Leda kvalitetsgruppen och ansvara för budget kopplad till kvalitetsaktiviteter
Säkerställa och styra tidsplan för kvalitetsrelaterade milstolpar och aktiviteter
Följa upp avvikelser mot kvalitetsledningssystem och rapportera till kvalitetsledning
Stödja projektteamet med kvalitetsspecifik information, avvikelsehantering, felrapporter, Quality Gates och Lessons Learned
Vara primär kontakt i kvalitetsfrågor mellan kund, leverantörer och projektgrupp
Genomföra internationella resor till kunder och underleverantörer
Arbeta i hybridupplägg med närvaro på plats i Finspång tre dagar per vecka
Kvalifikationer (Ska-krav)
Flera års erfarenhet av kvalitetskontroll och kvalitetssäkring i projektmiljö
Dokumenterad erfarenhet som projektledare eller delprojektledare
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom kvalitet eller annat relevant tekniskt område, alternativt motsvarande lång erfarenhet
Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga med driv att föra arbetet framåt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande (Bra att ha)
Kunskap om gasturbiner eller närliggande processutrustning
Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska
Erfarenhet av leveransprojekt i internationell miljö och arbete mot underleverantörerSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Märk mejlet med "Project Quality Manager till energiindustrin i Finspång (14227)".
