Project Quality Manager Configuration Management
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-07
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Project Quality Manager Configuration Management hos vår kund.
Om uppdraget
I Project Quality Manager uppdraget ingår att:
• Vara övergripande kvalitetsansvarig i olika typer av kundprojekt - utvecklingsprojekt, produktionsprojekt och eftermarknadsprojekt. • Agera som kontaktperson mot kunder och andra organisationers kvalitetsrepresentanter. • Säkerställa att våra produkter uppfyller kundens kvalitetskrav samt våra interna krav. • Godkänna, eller om nödvändigt avslå, leveranser. • Utarbeta kvalitetsplaner och flöda kundkrav till övriga delar av organisationen. • Leda kvalitetsförbättringsaktiviteter, utbilda och stötta organisationen i verksamhetsutvecklingsfrågor. • Samarbeta med olika funktioner såsom Design, Produktledning, Projektledning, Produktion och Inköp.
Du kommer tillhöra kvalitetsfunktionen för affärsenheten Fighter Core Capabilities i Stockholm och ingå i den lokala kvalitetsgruppen som består av nio seniora Project Quality Managers. Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt. Placeringsort är Solna och även viss närvaro är nödvändig vid vår produktionsanläggning i Järfälla.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Du har följande kompetenser och/eller erfarenheter: • Civilingenjörsutbildning eller motsvarande kunskaper och kompetens. • Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av: • Verksamhetssystem/kvalitetssystem • Kvalitetssäkring och förbättringsarbete • Interna och externa kvalitetsrevisioner • Att utbilda i arbetsprocesser och förbättringsmetoder • Arbete i komplexa projekt i en internationell miljö • Verktyg och metoder för förbättringsarbete och problemlösning, som rotorsaksanalys och värdeflödesanalys
För att lyckas i rollen behöver du vara operativ och självständig i ditt arbetssätt. Som person har du hög integritet, god förmåga att lyssna och kommunicera samt trivs med att arbeta med ständiga förbättringar. Du är ansvarstagande, lösningsfokuserad och får saker att hända, Du har förmågan att tänka strategiskt och kan samtidigt fokusera på avgörande detaljer när dessa påverkar kvaliteten i projektens eller verksamhetens leveranser.
Nyckeln till framgång är att hantera balansen mellan att vara en proaktiv stödfunktion och samtidigt bibehålla kvalitetsfunktionens oberoende och integritet.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8033832-2091219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9996053