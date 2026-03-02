Project Procurement Manager
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och affärsdriven Project Procurement Manager med intresse för storskaliga och komplexa projekt. I rollen får du ett helhetsansvar för projektinköp och blir en nyckelperson i att säkra rätt leverantörer, affärsvillkor och riskhantering i nära samarbete med projektets intressenter. Du trivs i en miljö där struktur, analys och tydlig kommunikation är avgörande för att nå projektets mål.
ArbetsuppgifterUtveckla och genomföra projektets inköpsstrategi i linje med tidsplan, budgetramar och kvalitetskrav
Ansvara för hela inköpsprocessen (end-to-end), från behovsanalys och leverantörsval till avtalsförhandling, kontraktshantering och uppföljning
Leda komplexa förhandlingar av stora avtal för att säkerställa optimala villkor och balanserad riskfördelning
Arbeta proaktivt med leverantörs- och riskhantering, inklusive kvalificering, prestationsuppföljning och riskreducerande åtgärder
Agera huvudkontakt mellan inköp och projektets intressenter, exempelvis engineering/teknik, juridik, finans och projektledning
Ta fram regelbunden rapportering och analyser av inköpsstatus, kostnadsutveckling och leverantörsnyckeltal
KravMinst 3-5 års erfarenhet av strategiskt inköp
Gedigen erfarenhet av projektbaserat inköp, inklusive RFP-processer, avtalsstrategi och kontraktshantering i projektmiljö
Stark affärs- och ekonomisk förståelse med förmåga att arbeta med projektbudgetar, kostnadsuppföljning och besparingsmöjligheter
Erfarenhet av upphandling av komplexa system, exempelvis IT-infrastruktur, försvarssystem eller större maskinlösningar
Mycket god kommunikations- och påverkansförmåga i samarbete med både interna och externa intressenter
Kandidatexamen inom Supply Management, ekonomi/företagsekonomi, teknik, projektledning eller annat relevant område
MeriterandeProjektledarcertifiering såsom PMP eller motsvarande
Erfarenhet från teknikdrivna branscher
Dokumenterad förmåga att hantera flera parallella storskaliga projektSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
