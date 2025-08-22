Project Manager | Västerås | Jefferson Wells
Är du en erfaren projektledare med teknisk bakgrund som vill ta nästa steg i karriären? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Project Manager till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Västerås. Uppdraget erbjuder en möjlighet att leda projekt inom traction motors och arbeta i en internationell miljö där du får kombinera teknik, kundkontakt och projektledning. Välkommen med din ansökan!
Ort: Västerås
Start: 2025-09-15
Uppdragslängd: 12 månader, till och med 2026-09-14 med chans till förlängning.
Om rollen
I rollen som Project Manager kommer du att ansvara för att driva och leda projekt från start till mål, med fokus på kvalitet, säkerhet, tid och kostnad. Du kommer att ha en central roll i projekten, med ansvar för både kundkontakt, projektteam och uppföljning.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Leda projektteamet och säkerställa att de har rätt förutsättningar att lyckas.
* Driva projektet i linje med kontraktuella krav och överenskommelser.
* Etablera och vårda kundrelationer samt agera som nyckelkontakt.
* Aktivt hantera risker och möjligheter.
* Säkerställa fakturering och uppföljning av betalningar.
* Presentera projektstatus i reviews och möten.
* Agera som eskalationspunkt vid eventuella projektfrågor.
* Delta i och bidra till utveckling av processer och arbetssätt.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och några års erfarenhet av projektledning i en ingenjörs- eller tillverkningsmiljö. Du är van att arbeta strukturerat och målinriktat och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.
Vi ser gärna att du har:
* Högskole- eller civilingenjörsexamen, alternativt motsvarande erfarenhet.
* 3-5 års erfarenhet av teknisk projektledning.
* Erfarenhet av arbete i ingenjörs-/tillverkningsmiljö.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Kunskap om drivsystem, alternativt förmågan att snabbt sätta dig in i tekniken.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
