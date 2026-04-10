Project manager till Vattenfall
Vill du leda komplexa projekt som driver digitalisering, effektivisering och affärsvärde i en av Europas största energikoncerner? Vattenfall söker nu en erfaren Project Manager.
Om rollen
Som Project Manager hos Vattenfall får du en central roll i att planera, leda och genomföra projekt inom P2P-området, samt bidra till bredare initiativ inom FBS Subledger. Du arbetar både strategiskt och operativt, i nära samarbete med processägare, experter och ledningsgrupper.
Du driver projekt enligt etablerade projektstyrningsmodeller och arbetar med både agila och traditionella metoder. Rollen kräver en kombination av starkt ledarskap, struktur, förändringsledning och förmåga att skapa engagemang i organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och driva komplexa projekt inom Purchase-to-Pay (P2P) över flera affärsområden och geografier
Säkerställa projektplaner, tidslinjer, leveranser, budget och riskhantering
Driva förbättringsinitiativ, automatisering och digitalisering inom P2P
Stötta FBS Subledger Leadership Team i strategisk planering, struktur och uppföljning
Leda och facilitera tvärfunktionella samarbeten med hjälp av OKR-ramverket
Driva förändringsledning och kommunikationsaktiviteter inom FBS och mot externa stakeholders
Bidra till bredare FBS-initiativ, t.ex. Order-to-Cash (O2C) och Intercompany-processer
Coacha och stötta processexperter i deras projektarbete
Tjänsten är en konsultanställning vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med Vattenfall på deras kontor i Solna. Tjänsten är på heltid där kontorstider tillämpas, och förväntas starta upp i början av maj och löper till årskiftet.
DETTA SÖKER VI
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att driva komplexa end-to-end-projekt inom P2P
Djup förståelse för hela Purchase-to-Pay-processen
Gedigen erfarenhet av etablerade projektstyrningsmetoder (agilt och traditionellt)
Erfarenhet av förändringsledning och kommunikationsarbete
Mycket god analytisk förmåga och strukturerat arbetssätt
Utmärkta kommunikations- och samarbetsförmågor
Förmåga att bygga förtroende och skapa starka relationer i organisationen
Flytande engelska i tal och skrift
Universitetsexamen inom Ekonomi, Finans eller annat relevant område
Erfarenhet av finansiella processer är starkt meriterande
Vi söker dig som är:
En trygg och inspirerande ledare
Proaktiv, självgående och lösningsorienterad
Strukturerad och analytisk
Kommunikativ och relationsskapande
Bekväm i förändringsarbete och digital utveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
