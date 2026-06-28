Project Manager till Gasometer
Cirkus Venues AB / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-06-28
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Gasometer öppnar våren 2027 i Norra Djurgårdsstaden och etableras som en ny destination där kultur, gastronomi och liveupplevelser samverkar. I en ikonisk industribyggnad skapas en arena för produktioner och upplevelser i absolut toppklass.
Nu söker vi en project manager som vill ta ett helhetsansvar för leverans av MICE i denna unika miljö.
Ditt ansvar
Som Project Manager har du det övergripande ansvaret för våra MICE-evenemang i arenan – från kundbrief och planering till genomförande och uppföljning. Du kombinerar ett starkt affärsfokus med ett öga för detaljer och säkerställer att varje evenemang skapar en förstklassig gästupplevelse samtidigt som det uppnår uppsatta affärsmål.
Du är kundens kontakt genom hela processen och samarbetar nära vår säljavdelning och arenans operativa funktioner för att säkerställa att varje evenemang genomförs säkert, professionellt och i linje med den upplevelse och kvalitet som Gasometer står för.
I rollen som Project Manager kommer du att:
Genomföra visningar och kundmöten
Ha dialog med kunden genom hela projektet – från första brief och planering till genomförande och utvärdering
Vara kundens främsta kontaktperson och omsätta affären och kundens vision till en tydlig operativ plan
Arbeta aktivt med merförsäljning och skapa förutsättningar för återkommande affärer
Samarbeta nära utesäljarna för att utveckla affären och maximera värdet i varje event
Säkerställa tydlig kommunikation och samordning mellan interna funktioner och externa leverantörer
Ha det operativa helhetsansvaret på plats under uppbyggnad, genomförande och nedmontering av event
Hantera bokningar, fakturering och projektavslut
Bidra aktivt till teamets försäljningsmål
Vara med och utveckla arbetssätt, processer och samarbeten mellan olika funktioner
Vi söker dig som har
Relevant utbildning inom området eller motsvarande yrkeserfarenhet
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom MICE
Mycket god förståelse för besöksnäringen
Vana att arbeta i event- och bokningssystem samt Microsoft 365
Erfarenhet av att arbeta mot uppsatta mål och tidsplaner
God förmåga att samverka med många interna och externa intressenter
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Som person är du driven av försäljning och ser möjligheter att skapa upplevelser som överträffar förväntningarna. Du tar stort eget ansvar och driver dina projekt framåt, samtidigt som du involverar rätt personer vid rätt tillfälle för att skapa bästa möjliga resultat. Du är kreativ, lösningsorienterad och kommunikativ, med förmåga att se helheten och förstå vad som krävs för att få en komplex verksamhet med stora volymer att fungera smidigt. Du trivs i en roll med många kontaktytor mellan kund, försäljning och drift och uppskattar att arbeta nära den operativa verksamheten för att säkerställa hög kvalitet i varje leverans.
Vi erbjuder
Det här är en roll för dig som vill vara med från början i en verksamhet med höga ambitioner och tydlig riktning. Du blir en del av ett sammanhang där vi bygger långsiktigt, arbetar nära varandra och där varje roll bidrar till helheten.
Tjänsten är heltid, tillsvidare, med tillträde den 1 oktober eller enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Arbete på kvällar och helger förekommer. Du rapporterar till Operations Manager.
Kollektivavtal och bra villkor är en självklarhet för oss!Publiceringsdatum2026-06-28Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 15 augusti. Vi arbetar med löpande urval och kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Vänta inte med din ansökan!
I din ansökan vill vi att du inkluderar ett motivationsbrev där du beskriver vad som lockar dig med tjänsten som Project Manager. Motivationsbrevet ersätter det traditionella personliga brevet. Du kan antingen lägga in texten direkt i ditt CV eller bifoga den under "Personligt brev".
Gasometer är en del av Miramis, en koncern med hotell, restauranger och arenor i Italien och Sverige. Det vi bygger handlar om upplevelser och möten. Vi tror att glädje kan uppstå i många olika sammanhang – på en rockkonsert, under en kvällspromenad, vid en minnesvärd middag eller i ett oväntat möte i en liten fiskeby. Vi utvecklas genom att lyssna – på gäster och medarbetare – och genom att förstå platsens historia och arv. Det finns inga lösningar som passar alla. Varje plats, varje gäst och varje dag är unik.
I dag äger Miramis fem fastigheter längs södra Toscanas kust och äger eller driver ytterligare fyra i Stockholm. Det som förenar dem är kopplingen till platsen. Varje projekt bär på ett socialt och kulturellt arv som vi bygger vidare på – med kreativ energi, samtida design, lokalt engagemang och ett hållbart sätt att arbeta med gästfrihet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7978344-2074383". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cirkus Venues AB
(org.nr 559036-8485), https://cirkusvenues.teamtailor.com
Gasverksvägen 11 (visa karta
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115 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Miramis Jobbnummer
9982160