Project Manager ServiceNow
2025-11-04
Som projektledare för implementeringen av ett nytt arbetssätt i ServiceNow hos vår kund kommer du att spela en central roll i att säkerställa att projektet genomförs effektivt och inom tidsramen. Din uppgift inkluderar att leda och koordinera ett team av utvecklare, SME:r och andra intressenter för att definiera, designa och implementera det nya arbetssättet.
Du kommer att ansvara för att skapa och upprätthålla projektplanen, inklusive tidsplaner, resursfördelning och budgethantering. Dessutom kommer du att säkerställa att projektet förhåller sig till de etablerade kvalitetsstandarderna och att alla intressenter är informerade och engagerade genom hela projektets livscykel.
Din roll kräver starka ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter. Du kommer att arbeta nära affärsstöd och tekniska team för att förstå och dokumentera affärsprocesser, samt att utveckla och testa det nya arbetssättet genom en stegvis implementering. Ditt mål är att förbättra effektiviteten och kvaliteten i vår kunds affärsprocess genom att automatisera och optimera deras verksamhetsflöden i ServiceNow.
Arbetsort: Linköping (möjlighet att arbeta remote några dagar i veckan)
Beläggning: 100%
Säkerhetsprövning krävs.
Skallkrav:
Dokumenterad erfarenhet av projektledning, gärna inom IT eller processutveckling.
God förståelse för affärsprocesser och deras koppling till IT-stöd.
Förmåga att planera, prioritera och följa upp projektleveranser.
Stark kommunikativ och pedagogisk förmåga, både muntligt och skriftligt.
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella team och samarbeta med olika intressentgrupper.
Talar och skriver svenska samt engelska flytande
Svensk medborgare
Meriterande:
Erfarenhet av implementering eller arbete i ServiceNow är meriterande.
