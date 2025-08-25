Project Manager Domain Claims - till Lfant (Länsförsäkringar)
2025-08-25
Är du experten på skadehantering som har förmåga att omsätta din kunskap i reell utveckling av nya digitala plattformar och tjänster. Lfant är ett innovationsbolag som ägs av ett antal Länsförsäkringsbolag. Lfants främsta uppdrag är att förnya försäkring och arbetar i denna utveckling ofta väldigt nära systerbolaget Sejfa (som utvecklar morgondagens smarta digitala försäkringstjänst). Nu söker vi dig som med din kompetens och din drivkraft vill bidra starkt till att forma framtidens försäkringslösningar.
Om din nya roll Till utvecklingen av vår integrationsplattform söker vi nu en Project Manager - Domain Claims som är redo att göra viktiga insatser för de tjänster som utvecklas med koppling till modern, digital och innovativ skadeservice och kundupplevelse. Du kommer vara nyckelpersonen när det kommer till projektgenomförande och produktägande i olika faser, men även hands-on t.ex. när det gäller promptning, verifiering och utveckling, ofta kopplat till generativ AI och morgondagens skadeflöden. Hela tiden med kundens behov i centrum. Du kommer också göra insatser i andra Lfant-projekt periodvis, samt finnas med som bollplank till Sejfas skadeteam i vissa steg t.ex. vid test av nya funktioner.
Det här har du med dig:
• Minst 5 års erfarenhet av operativ skadereglering i den svenska försäkringsbranschen.
• Bevisad erfarenhet av framgångsrik promptning (AI) kopplat till skada.
• Erfarenhet av verifiering och utveckling av ny funktionalitet i skadeflöde.
• Stor förståelse av skadehantering inom branschen.
• Erfarenhet av att stötta/vägleda andra skadereglerare, och därigenom identifiera verkliga utmaningar.
• Erfarenhet av att ha arbetat med digitalt utmanande projekt är ett plus.
Är du vår nästa kollega? Har du jobbat i en större organisation men tröttnat på hierarkier och att allt går långsamt? Här får du chansen att kliva in i ett snabbfotat team som driver innovation med fokus på genomförande - samtidigt som du får Länsförsäkringsbolagens starka kompetens i ryggen. Tillsammans med våra partners, ägare och moderbolag är vi en sfär med skarp kunskap och dörren till framtidens innovation och utveckling inom försäkring och bank. Vi vill att kunderna ska möta dagen med en känsla av enkelhet och trygghet. Vi vill att du med prestigelös oräddhet kliver in i vår kreativa miljö. Är du redo? Klart du är redo!
START: Enligt överenskommelse PLATS: Göteborg / Hybrid OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön KONTAKT: Daniella Ravan, daniella@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-09-05
