Project Lead Corelab till Antaros Medical
2026-02-02
Är du intresserad av medicinska bilder och bildanalys? Vill du arbeta på ett växande företag som gör skillnad inom läkemedelsutveckling genom banbrytande bildbehandling, på en plats som ständigt går framåt, med fantastisk vetenskap, fantastiska människor och en informell atmosfär? Gillar du att nå mål i en fartfylld miljö genom teamwork och samarbete? Om detta stämmer in på dig, bör du fortsätta läsa.
På Antaros Medical är vi banbrytande inom bildbehandlingsmetoder, såsom Magnetisk Resonanstomografi (MRI) och Positron Emission Tomography (PET), för att designa och leverera kliniska studier för beslutsfattande och differentiering i läkemedelsutveckling.
Vi värdesätter såväl kompetens och utveckling som idéer och lösningar. Relationer och förtroende är nycklarna till framgång, och det är lika viktigt för oss att ha roligt samtidigt som vi gör ett meningsfullt jobb. Vi har idag cirka 140 anställda på våra kontor i Sverige i Mölndal, Uppsala och Lund, och vi växer och utvecklas kontinuerligt.
Vi söker nu en kvalitetsmedveten och kommunikativ Project Lead Corelab med god organisationsförmåga som vill vara med och bidra på vår resa. Tjänsten är placerat på vårt kontor i Mölndal.
Som Project Lead Corelab kommer du att vara en del av ett projektteam där du är ansvarig för att analys av bilder och leverans av data sker enligt projektets tidsplan, och enligt våra kvalitetskrav och god klinisk sed (ICH-GCP). Du kommer även till viss del arbeta med kvalitetskontroll och analyser av bilder från MR- och PET-undersökningar och ha kontakt med nationella och internationella kunder och imaging center/röntgenkliniker. Du kommer att bli tilldelad en mentor och genomgå ett omfattande träningsprogram som en del av din on-boarding.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa att systemen för datahantering i studien är uppsatta och konfigurerade
Utveckla och underhålla dokumentation för datahantering i studien
Planera och följa upp att analys av data och leverans till kund sker enligt studiens tidsplan
Leverans av data och rapporter till kund
Kvalitetskontroll av bilder och dokument från MR- och PET-undersökningar från kliniska studier
Segmentering och analys av bilder från MR- och PET-undersökningar och dokumentation av detta
Kontakt med nationella och internationella imaging center/röntgenkliniker angående bildkvalitet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och tror att du är en strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten person. Vidare tror vi att du är en positiv och serviceinriktad person med god kommunikativ förmåga som relaterar till andra på ett lyhört och följsamt sätt. Rollen passar dig som har ett intresse för medicin, teknik och bilder. Du gillar att hantera ett antal olika arbetsuppgifter samtidigt och att planera, koordinera och följa upp arbetet i projekt. Vi ser gärna att du gillar att jobba med system. Erfarenhet och utbildning
Universitets- eller högskoleutbildning som civilingenjör, biomedicinare, apotekare, biomedicinsk analytiker eller motsvarande.
God datorvana
Goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift
Erfarenhet av projektledning och programmeringskunskaper är meriterande, dock inte något krav.
Är du intresserad?
Skicka in din ansökan via denna länk med ett kort personligt brev (gärna på engelska) och ditt CV, senast den 22 februari 2026. Intervjuer sker löpande.
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Anna Ringheim Cadete, Head of Corelab, på 073-233 00 03 alt. anna.ringheim@antarosmedical.com
.
Rekryteringen avser tillsvidareanställning på heltid.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, Teamtailor. Rekryteringen sköts av Antaros Medical. Kontakt från rekryterare undanbedes.
Om Antaros Medical
På Antaros Medical kombinerar vi banbrytande bildbehandling med djup erfarenhet av läkemedelsutveckling och djup kunskap om sjukdomsmekanismer. Vi är specialiserade på kardiorenala och metabola sjukdomar och onkologi. Vi har ett globalt nätverk av partner och kunder, inklusive både Big Pharma och Biotechs, och flera europeiska samarbetsinitiativ som Innovative Medicines Initiative (IMI) och COST.
Antaros Medical har levererat små komplexa, mekanistiska studier såväl som multicenterstudier i kliniska prövningar över hela världen med hjälp av våra innovativa avbildningsmetoder. Vårt globala huvudkontor och Imaging Corelab är baserat i Sverige, och vi har nyligen öppnat ett dotterbolag i USA. Om du vill veta mer om vårt företag, gå till vår hemsida: www.antarosmedical.com.
Kulturen är våra människor och våra värdeord utgör allting som vi gör. Ta gärna en titt på vår kulturhandbok för att lära känna oss ännu mer: Our culture - Antaros Medical. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Antaros Medical AB
(org.nr 556976-9457), https://antarosmedical.teamtailor.com
