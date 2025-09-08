Project Health & Safety Manager
2025-09-08
Din nya roll
Vill du vara med och driva omställningen mot ett fossilfritt samhälle och samtidigt bidra till en trygg arbetsmiljö för både kollegor och samhälle? Nu söker vi en engagerad och kunnig Project Health & Safety Manager till ett spännande EPCM-projekt vid deras anläggningar i Uppsala.
Som Project Health & Safety Manager blir du en central aktör i projektets framgång. Du ansvarar för att leda och samordna arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet och fungerar som en strategisk partner till projektledare, byggledare och H&S-organisationen inom organisationen. Ditt mål är tydligt - att säkerställa en arbetsmiljö där ingen skadas och där projektet drivs utan negativ påverkan på människor eller verksamhet.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och implementera projektspecifika H&S-planer samt säkerställa att arbetsmiljökrav uppfylls.
Ge stöd, utbildning och vägledning inom H&S till projekt- och byggorganisationen.
Säkerställa att entreprenörer och underleverantörer uppfyller kundens krav på arbetsmiljö och säkerhet.
Leda och stödja arbetet med incidenthantering, utredning och rapportering.
Vara en närvarande ledare i fält, bygga relationer och skapa förtroende genom synligt engagemang och tydlig kommunikation.
Resor för denna roll är i huvudsak begränsade till kontoret och projektplatserna i Uppsala, men möten kan ibland innebära ytterligare resor.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Relevant utbildning, exempelvis H&S-certifiering och/eller examen inom arbetsmiljö, säkerhet eller närliggande område.
3-5 års erfarenhet i en ledande roll inom bygg- eller anläggningsrelaterad arbetsmiljö och säkerhet.
Erfarenhet av att leda och utveckla både H&S-personal och entreprenörer.
Kunskap om svenska arbetsmiljöregler och tillämplig lagstiftning.
Dokumenterad erfarenhet av att genomföra utbildningar och driva säkerhetskultur.
Goda IT-kunskaper (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Teams).
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark vilja att göra skillnad och som trivs i en dynamisk projektmiljö. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har förmåga att skapa en kultur präglad av trygghet, inkludering och ansvar.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Enligt överenskommelse Slut: 2026-09-30, med möjlighet till förlängning Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund ägs av svenska staten och arbetar för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Här uppmuntras man att upptäcka sina styrkor och olikheter för att du som konsult ska få möjligheten att vara ditt bästa jag. Vår kund uppmuntrar och utmanar din personliga utveckling! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
Johanna Johnsson johanna.johnsson@jobbusters.se 0721883399
9496431