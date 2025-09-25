Project Engineering Manager till Swedish Match i Kungälv
2025-09-25
Swedish Match develops, manufactures and sells quality products under market-leading brands in the product segments Smokefree, Cigars, and Lights. Production is located in seven countries with the majority of the Group sales coming from the US and Scandinavia. Since 2022 Swedish Match is wholly owned by PMI, Philip Morris International. With a flexible, innovative and sustainable approach, we work to have the right strategy, people, skills, products and structure in place. All in order to be able to quickly meet changing market conditions.
With a portfolio consisting of both modern brands and brands with a long tradition, Swedish Match offers products with and without tobacco. Offering tobacco consumers alternatives to cigarettes is at the heart of what we do, always with our vision in mind: a smoke-free future. Read more about Swedish Match at www.swedishmatch.com.
Vill du leda ett multidisciplinärt team vars uppgift är att initiera, driva och stödja utvecklingsaktiviteter som hjälper Swedish Match fabrik i Kungälv att möta ett växande globalt marknadsbehov?
Swedish Match fabrik i Kungälv är under utveckling med pågående utbyggnad och utökning av sin produktion. Samtidigt står verksamheten inför spännande projekt inom digitalisering, smarta system för fabriker, samt förmåga att möta ett globalt marknadsbehov. Till Kungälv söker vi en Project Engineering Manager att leda och utveckla ett kunnigt och engagerat multidisciplinärt team med kompetenser inom projektledning och teknik. Teamet är del av avdelningen Process Development, vars uppgift är att säkerställa att fabriken kan möta de olika marknadernas behov genom att initiera, driva och stödja utvecklingsaktiviteter och förbättringsarbete i fabriken.
Om rollen
Vi erbjuder en bred roll där din kompetens och erfarenhet inom projektledning kombineras med personalansvar för en grupp om ca tio medarbetare. Du kommer att agera bollplank, skapa struktur och ge rätt förutsättningar för att teamet ska kunna arbeta effektivt. Rollen innebär att du tar ett stort ansvar för den operativa delen av verksamheten i fabriken.
• Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
• Leda och utveckla ett erfaret och självgående team
• Ansvara för lön, mål- och utvecklingsarbete samt medarbetarsamtal
• Konkretisera, utreda och driva nya projekt från idé till koncept, resurssättning och uppföljning
• Hantera kostnadsbudget och uppföljning av CAPEX-budget
• Följa upp och hantera operativa projekt inklusive inköp, kontrakt och externa projektledare.
• Placeringsort är Kungälv och du rapporterar till Manager Process Development.
Om dig
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning (BSc/MSc) inom teknik samt mångårig erfarenhet från tillverkande industri. Du behöver ha arbetat i ledande befattning med personal- och budgetansvar ett par år, samt ha gedigen erfarenhet från att leda tekniska projekt, med fördel inom process- eller produktionsutveckling. I denna tjänst behöver du ha förmåga att hantera parallella projekt i högt tempo, samt vara flexibel och mottaglig för förändringar. Du förväntas vara stark och trygg i din engelska och har med fördel även goda kunskaper i svenska.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet, där intresse och förmåga att utveckla människor och organisation spelar stor roll. Med stark ledarskapsförmåga och vilja att samarbeta över olika avdelningar bygger du förtroende. Som person är du kommunikativ med ett tryggt och entusiasmerande ledarskap där du delar med dig av kunskap och låter din omgivning växa. Du inspirerar och engagerar, skapar struktur där det behövs, men ser också möjligheter i det oförutsägbara. Du vågar utmana befintliga arbetssätt, testa nya idéer och kontinuerligt sträva mot förbättring.
Swedish Match erbjuder
På Swedish Match får du chansen att vara en del av ett väletablerat och innovativt företag med högkvalitativa produkter och välkända varumärken. På Swedish Match är vi övertygade om att en mångfaldig personalstyrka är positiv för vår verksamhet. Vårt fortsatta mål är därför att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare. I denna miljö har alla medarbetare lika möjligheter att uppnå sin fulla potential oavsett personliga egenskaper. Vi behöver alla hjälpas åt framåt i detta viktiga arbete.
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Swedish Match med Mpya Sci & Tech. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Advisor Johanna Engblom på 0733-200 900. Ansökan görs via www.mpyascitech.com
senast 19 oktober 2025. Som en del i Swedish Matchs rekryteringsarbete genomgår slutkandidater en bakgrundskontroll, läkarundersökning samt drogtest, detta för att öka kännedomen om framtida medarbetare.
Om Swedish Match
