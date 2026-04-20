Project coordinator sökes till kund i Södertälje!
Project Coordinator - Södertälje
Adecco söker nu en Project Coordinator åt en kund i Södertälje
Start: Omgående
Uppdragslängd: 1 år (med möjlighet till förlängning)
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka
Plats: Södertälje / Hybrid
Språk: Svenska & Engelska
Om rollen
Vi söker en strukturerad och självgående Project Coordinator som vill ta en central roll i att driva och koordinera program och initiativ hos vår kund.
I rollen arbetar du proaktivt med att säkerställa framdrift, hantera risker och följa upp aktiviteter - både inom programleverans och löpande verksamhet. Du fungerar som en viktig samordningspunkt som skapar tydlighet, struktur och momentum i organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Programkoordinering & uppföljning
Driva och koordinera aktiviteter, risker, beroenden och actions inom olika program och initiativ
Säkerställa tydligt ägarskap och att uppföljning sker i tid
Identifiera förseningar, risker och avvikelser - samt driva lösning eller eskalering
Dokumentera beslut och säkerställa att åtaganden följs upp
Ta fram statusrapporter, risköversikter och uppdateringar till ledning
Administration
Underhålla strukturerad dokumentation, trackers och styrningsmaterial
Koordinera onboarding och offboarding (tillgångar, system, etc.)
Hantera gemensamma resurser som kalendrar och dokumentation
Rapportering & dokumentation
Skapa rapporter, dashboards och presentationer
Samla in och sammanställa information från flera källor
Säkerställa tydlig överblick av framsteg, risker och aktiviteter
Stöd i program och initiativ
Koordinera aktiviteter och följa upp leveranser
Säkerställa alignment mellan olika arbetsströmmar
Delta i arbetsgrupper och bidra med struktur och kvalitet
Stödja enklare budgetuppföljning och inköpsprocesser
Vi söker dig som harErfarenhet av programkoordinering, PMO, projektstöd eller operativ koordinering
Vana av att arbeta i komplexa och snabbrörliga miljöer
Erfarenhet av att följa upp actions, risker och beroenden
Erfarenhet av rapportering, dashboards eller ledningsuppdateringar
Förståelse för styrningsmodeller eller PMO-strukturer (meriterande)
Dina styrkorStark struktur och förmåga att driva arbete framåt
God riskmedvetenhet - du identifierar problem i tid
Förmåga att prioritera och hantera flera aktiviteter parallellt
Tydlig och strukturerad kommunikation
Hög noggrannhet och detaljfokus
Problemlösande och proaktiv inställning
Tekniska kunskaperGoda kunskaper i verktyg som Excel, PowerPoint, Teams och SharePoint (eller liknande)
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Antonia Tiritidou Antonia.Tiritidou@adecco.se
9864961