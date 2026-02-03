Project Controller
Är du en ekonom med sikte på stora projekt, komplexa flöden och en vilja att göra skillnad på riktigt? Vi söker nu en Project Controller till ett av världens mest spännande teknikbolag i Finspång. Här får du inte bara siffrorna att gå ihop - du bidrar till lösningar som formar morgondagens hållbara energi.
I rollen som Project Controller på Fastighetsavdelningen kliver du rakt in i hetluften. Du blir den ekonomiska kompassen för våra stora bygg- och anläggningsprojekt. Här arbetar du sida vid sida med erfarna projektledare och ser till att de finansiella ramarna hålls, att prognoserna prickar rätt och att vi navigerar enligt IFRS.
Dina främsta fokusområden:
Strategiskt stöd: Du är projektledarnas högra hand vid framtagning av budget, forecast (FC) och betalplaner.
Analys i framkant: Du följer löpande upp stora byggprojekt, analyserar avvikelser och presenterar insikter för ledningsgrupper.
Kvalitetssäkring: Du bevakar projektens milestones och säkerställer att redovisningen är prickfri.
Utveckling: Du är med och skruvar på våra rutiner för att göra vår projektekonomi ännu vassare.
Du kommer att sitta hos vår kund i Finspång - ett globalt tech-powerhouse som leder vägen inom energiteknik. Företaget kombinerar hundraårig industrihistoria med banbrytande innovation för att minska världens koldioxidutsläpp. Här möts du av en inkluderande företagskultur, hög teknisk kompetens och projekt med enorm räckvidd.
Ansvarsområden
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som ambulerande tjänsteman hos oss på Randstad Finance, med placering hos vår kund i Finspång. Att vara konsult hos oss innebär en trygg anställning med kollektivavtal, förmåner och en dedikerad konsultchef som stöttar din utveckling. Rollen kräver en anställning hos Randstad Finance. Det är därför inte möjligt att axla uppdraget som underkonsult (via eget bolag). Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi går igenom urvalet löpande.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i gränssnittet mellan ekonomi och operativ verksamhet. Du är analytisk lagd men har också den kommunikativa förmågan som krävs för att förklara komplex ekonomisk data på ett begripligt sätt för icke-ekonomer.
Vi ser gärna att du har:
En akademisk examen inom ekonomi (eller motsvarande erfarenhet).
Erfarenhet av rollen som projektcontroller eller projektekonom, gärna inom bygg eller anläggning.
En god förståelse för projektstyrning och ekonomiska processer.
Förmågan att driva dina egna frågor och trivas i en föränderlig miljö.
Det är ett extra plus om du har erfarenhet av SAP eller har arbetat i stora, internationella organisationer tidigare.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
