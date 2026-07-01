Project Assistant in Microglia Imaging Using Two-Photon Microscopy
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2026-07-01
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Beskrivning av arbetsplatsen
Vi söker en motiverad och engagerad projektassistent till en nyetablerad forskargrupp vid Medicinska fakulteten och MultiPark, Lunds universitet.
Forskargruppen studerar hur mikroglia dynamiskt modulerar neurala kretsar och därigenom påverkar minnesbildning och utsläckning av minnen under normala förhållanden, vid psykiatriska sjukdomstillstånd såsom ångest- och rädslerelaterade sjukdomar samt vid neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom.
Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta i gränslandet mellan kretsneurovetenskap och mikrogliabiologi och använda avancerade metoder såsom tvåfotonmikroskopi, kemogenetik, beteendeanalyser och transkriptomik.
Forskargruppen erbjuder en stimulerande och internationell forskningsmiljö med nära samarbete inom både Medicinska fakulteten och MultiPark.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som projektassistent kommer du att arbeta med forskningsprojekt under handledning av forskargruppsledaren. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Genomföra forskningsprojekt inom gruppens forskningsområde.
Utföra in vivo-avbildning av mikroglia.
Planera och genomföra beteendeexperiment på mus.
Analysera aktivitetsdata från neuroner och mikroglia, exempelvis kalciumavbildningsdata.
Utföra immunhistokemiska analyser.
Genomföra morfologiska analyser av mikroglia och neuroner.
Delta i gruppens vetenskapliga verksamhet och bidra till utveckling av forskningsprojekten.
Tjänsten erbjuder goda möjligheter till fortsatt vetenskaplig utveckling inom forskargruppen.Kvalifikationer
Krav för anställningen
Masterexamen i neurobiologi eller motsvarande relevant ämnesområde.
Dokumenterad praktisk erfarenhet av in vivo-avbildning av neuroner och/eller gliaceller.
Erfarenhet av forskning inom mikrogliabiologi.
Erfarenhet av beteendeexperiment på mus.
Goda kunskaper inom dataanalys.
Dokumenterad erfarenhet av djurförsök och kirurgiska ingrepp på mus.
Erfarenhet av RNA-sekvensering och analys av sekvenseringsdata.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Meriterande för anställningen
Erfarenhet av kalciumavbildning och analys av sådana dataset.
Erfarenhet av transkriptomiska analyser.
Erfarenhet av arbete i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.
Vetenskapliga publikationer inom relevant forskningsområde.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en kreativ och internationell forskningsmiljö med tillgång till avancerad infrastruktur inom neurovetenskap och avbildning.
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med fokus på vetenskaplig utveckling.
Handledning och mentorskap för fortsatt karriärutveckling inom akademin.
Stöd i anslagsansökningar och utveckling av en självständig forskningsprofil.
Tillgång till modern forsknings- och avbildningsinfrastruktur.
Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid under ett år. Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev där du beskriver din tidigare forskningserfarenhet och motivation för tjänsten.
CV inklusive publikationslista (om tillämpligt).
Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
Examensbevis för masterexamen.
Om Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
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Lunds universitet Kontakt
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