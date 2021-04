Programvaruutvecklare inom e-handel - Vitec Software Group AB (publ) - Elektronikjobb i Lund

Vi söker programvaruutvecklare som uppskattar möjligheten att jobba självständigt med ansvar för struktur och kvalitet. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och att sträva mot gemensamma mål. Du kommer att ingå i ett kreativt utvecklingsteam som utvecklar, underhåller och ger support mot vår e- handelsplattform för ERP-systemet Pyramid.Vitec Unikum datasystem AB utvecklar det populära ERP-systemet Pyramid Business Studio för små och medelstora företag. Systemet innehåller allt från redovisning och logistik till BI och e-handel och passar till många olika branscher som handel, retail, service, tillverkning, entreprenad och projekt. Idag använder ca 7 000 företag Pyramid i sin dagliga verksamhet.Unikum AB har utvecklat affärssystem sedan 1982 och har totalt ca 90 anställda.Vi är stolta över att vi 2018 blev utnämnda till årets företag i Lund och 2020 blev vi nominerade till EY Entrepreneur of the Year.Sedan i januari 2021 så ingår Unikum datasystem i Vitec software group som är ledande inom Vertical Market Software i Norden.Vem är du?Vi vill komma i kontakt med dig som ...har goda kunskaper inom .Net Framework och C#vill vara med och ta fram innovativa och smarta lösningar.är initiativrik.har fallenhet för problemlösning.uppskattar lagarbete.har goda kunskaper i svenska och engelska.Om du utöver ovanstående har erfarenheter inom e-handel, webb-databaser, SQL, JavaScript, HTML, CSS och IIS så är detta ett stort plus.Vi erbjuderTjänsten är på heltid med sex månaders provanställning och därefter en tillsvidareanställning med fast månadslön. Vi erbjuder en trygg anställning med sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, tilläggspension, extra semesterdagar, flextid och regelbundna besök av ergonom. Läs mer om Unikum och vår verksamhet på www.unikum.se Skydd för den personliga integritetenI samband med att du ansöker till denna tjänst, samtycker du till att Vitec Unikum Datasystem AB behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslag. För mer information hänvisar vi till www.unikum.se/jobba-hos-oss Frågor?Välkommen att kontakta Michael Nilsson via mail michael.nilsson@vitecsoftware.com eller telefon 046 280 20 00.Sista dag att ansöka är 15 juni 2021Vi jobbar med löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-15Lön enligt överenskommelse