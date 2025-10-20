Programmerare, systemutvecklare
2025-10-20
Triplesign System AB finns i Vrigstad. Företaget har idag ca. 18 tjänster baserat på heltid.
2024 omsatte företaget 51 mkr. med god lönsamhet
Ena delen av verksamheten är grossistförsäljning av exponeringsprodukter till distributörer i Norden, den andra delen är exportförsäljning av egentillverkade elektromekaniska bildväxlande skyltar, så kallade Prismatiska VMS, till kunder inom främst trafikområdet. Inom företaget finns även en större produktion av digitalt tryck.

Om tjänsten
Huvudarbetsuppgiften är att arbeta med programmering och systemutveckling med fokus på VMS. Det görs tillsammans med vårt team. Därtill ingår att medverka i utveckling av vår produktion och marknadsföring. En viktig del är att kunna ge våra kunder support när det uppstår problem eller att tillsammans med kunder eller konsulter utveckla olika lösningar.
Arbetsuppgifterna kommer vara mycket omväxlande och anpassas till rådande situation. Varje projekt är unikt och kräver anpassningar och samarbete med kunderna.
Då företaget inte är stort så krävs det att vi hjälper varandra när det behövs. Det innebär att man temporärt kan få göra andra arbetsuppgifter inklusive arbete på andra avdelningar när sådant behov uppstår.
Den vi söker
Vårt mål är att utveckla och tillverka de bästa lösningarna i världen inom vår smala nisch. Vi ser därför att du är lösningsorienterad och kan samarbeta i ett team.
Vi förväntar oss flytande svenska i tal och skrift, samt goda i kunskaper engelska.
Krav är utbildning eller kunskap inom:
El- och/eller elektronikområdet.
Meriterande är:
Läsning av el- och tekniska ritningar.
Programmering i Siemens PLC S7 1200, Arduino OPTA och Siemens Logo
Modemprogrammering/styrning.
Kundportal för kommunikation/styrning av hårdvara. Backend/Frontend.
API
Framtiden
Triplesigns VMS system är unikt inom extremt energieffektiva VMS lösningar. Våra VMS kan placeras autonomt just där dom behövs utan att ta hänsyn till att det finns ström framdraget till och med i norra Skandinavien. Försäljningen sker i hela Europa men även allt mer till länder utanför såsom Australien, Israel, Gulf länderna och USA.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: info@triplesign.com
