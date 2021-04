Programmerare som vill jobba med AI / Machine Learning söks - Yabs AB - Datajobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Yabs AB

Yabs AB / Datajobb / Stockholm2021-04-08Är du vår nästa stjärna inom AI?YABS letar nu efter 6 juniora utvecklare som vill jobba med AI och utveckla framtida autonoma fordon. Du kommer att få jobba med specialister och seniora konsulter inom detta område. Teamet är en blandning mellan seniora och juniora utvecklare.Du kommer ha möjligheten att få jobba med Machine Learning, Python, C, bild eller signal processing.Möjlighet att jobba på distans finns men kunden förväntar sig att man ska kunna vara i dras kontor vid vissa möten.Vi söker dig som:Har master utbildning inom Machine Learning eller IT/SystemvetenskapHar kompetens inom C, Python, ML, bild eller signalbehandlingÄr lyhörd och har ett driv att få lära dig merHar ett genuint intresse för programmering, gärna med egna projekt att visa upp.Kan uttrycka dig väl på svenska/engelska i skrift och talVi erbjuder dig:En levande arbetsplats med roliga aktiviteter, konferenser och utbildning.Fortlöpande kompetensutveckling.Stora förmåner och trygga försäkringar.Att vara del i ett kul team med hög kompetens.Om YABS:Våra värderingar; Glädje, teknik, målmedvetenhet och frihet genomsyrar hela organisationen. YABS, young aces by Sylog, är ett lösningsorienterat företag som tillgodoser våra kunders behov av utveckling, test och integration av programvara och IT-lösningar. YABS hjälper flera av Sveriges mest framgångsrika bolag inom telekom, försvar, transport, fordon, medicinteknik, bank och spel. Vi räds inte en utmaning och inget projekt är för litet eller stort.På YABS är ingen fråga för dum, ingen idé för avlägsen och ingen dröm för stor. Vi är en platt organisation som erbjuder våra anställda fortlöpande utbildning, roliga kick-offer och event varje månad. Vår ambition är att fortsätta växa med hög kvalitet och behålla känslan av det familjära bolaget, därför anställer vi personer med rätt attityd och rätt driv.Gör en ansökan här nedan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-08Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-25Yabs AB5679926